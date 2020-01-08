Ассистент Клоппа: «Мозг Юргена работает иначе, он видит всё насквозь»

Пепейн Лейендерс, ассистент главного тренера «Ливерпуля» , поделился мыслями о совместной работе с немецким специалистом.

Юрген является настоящим лидером, который умеет вдохновлять и мотивировать. Он до сих пор изо дня в день удивляет меня своими словами. Его мозг работает иначе. Не так, как у остальных людей! Он видит все ситуации и процессы насквозь. Есть мнение, что для людей не имеет значения, сколько вы знаете, пока они не узнают, насколько вам не все равно. Считаю, что каждый, кто работает с Юргеном, чувствует, что ему действительно не все равно относительно тебя и твоего прогресса. Отсутствует эгоизм, он действительно ищет правильные решения.

Когда Юрген общается с игроками, то делает это от сердца и это доходит до сердец футболистов. У него есть дар затрагивать людей своими словами, а это непросто, особенно с уровнем его игроков. Мне интересно, как возможно так убеждать и трогать чувства людей. В футболе достаточно эгоистов, с этим нужно справляться. Однако, в нашем клубе, кажется, этого вообще нет.

Юрген создал атмосферу. Он пресекает все проблемы на корню, и может заверить всех, что определенные вещи не произойдут, потому что он говорит о них. Он имеет огромный авторитет среди игроков.

Ни писанина, ни слова не могут научить команду действовать правильно, также как и все книги на полках. Это может сделать тренер. Знаете, что я имею в виду? Характер тренера становится характером команды. Это видно через наш клуб. Это мощь личности Юргена.