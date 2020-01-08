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Ричардс: «Жаль Рэшфорда, играя за „Сити“, он мог бы забивать по 40 голов»

сегодня, 11:23
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс оценил игру форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда после первого полуфинала Кубка английской Лиги.

Мне немного жаль Рэшфорда, потому что он мог бы забивать по 40 мячей за сезон, если бы играл в «Сити». Очевидно, что он отлично показывает себя в связке с Марсьялем, Джеймсом и Лингардом.

Иногда контратаки не проходят. Посмотрите на полузащиту «Ман Сити» и «Юнайтед», они не поддаются сравнению. Без всякого неуважения, но первый выбор Кевина де Брюйне – это пас вперед.

Когда я смотрю игры «Юнайтед», это выглядит слишком безопасно, в стиле «сегодня мы не хотим ошибиться». Посмотрите на полузащитников «Сити», они хотят играть вперед.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:28
Если МЮ не исправит ситуацию , парень точно сбежит. Играть в середняке - мало удовольствия.
neukomm
neukomm
сегодня в 11:24
Что там с Шомуродовым? Другие сайты только об этом и пишут.
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