Ричардс: «Жаль Рэшфорда, играя за „Сити“, он мог бы забивать по 40 голов»

Бывший защитник «Манчестер Сити» оценил игру форварда «Манчестер Юнайтед» после первого полуфинала Кубка английской Лиги.

Мне немного жаль Рэшфорда, потому что он мог бы забивать по 40 мячей за сезон, если бы играл в «Сити». Очевидно, что он отлично показывает себя в связке с Марсьялем, Джеймсом и Лингардом.

Иногда контратаки не проходят. Посмотрите на полузащиту «Ман Сити» и «Юнайтед», они не поддаются сравнению. Без всякого неуважения, но первый выбор Кевина де Брюйне – это пас вперед.

Когда я смотрю игры «Юнайтед», это выглядит слишком безопасно, в стиле «сегодня мы не хотим ошибиться». Посмотрите на полузащитников «Сити», они хотят играть вперед.