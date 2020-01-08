Сократис: «Быть защитником в нынешних футбольных реалиях очень сложно»

Защитник «Арсенала» поделился мыслями о трудностях игры в обороне.

Большинство команд стараются играть через комбинации, а чем больше передач — тем больше возникает риска. Конечно, так получается играть в более красивый футбол, но и получается больше пропущенных голов, потому что игроки не роботы, они допускают ошибки.

Вот почему быть защитником в нынешних футбольных реалиях очень сложно. Я думаю, что это одна из самых сложных позиций. Понятно, что вам не нужно бегать как полузащитник, но каждая ошибка, которую вы допускаете, является очень тяжелой для всей команды, вы платите очень дорого. Каждый день вы должны показывать всем, что у вас есть сильная ментальность, а также ваши качества для победы.