«Шальке» предлагает за Шомуродова 15 млн евро

«Шальке» намерен приобрести нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова.
По информации источника, «Шальке» предложил «Ростову» за 24-летнего игрока 10 млн евро, а также 5 млн бонусами.
В нынешнем сезоне Шомуродов провел 21 матч за «Ростов» в чемпионате и Кубке России, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач.
Напомним, что Шомуродов был признан игроком года в Узбекистане.
Да откуда тебе знать, что в цска творится - ты же на Зенит смотришь.
Да откуда тебе знать, что в цска творится - ты же на Зенит смотришь.
И заметь - все спонсоры частной компании цска государственные компании.
И заметь - все спонсоры частной компании цска государственные компании.
А тут 1,5 годовалый бюджет на кону. Если не утка, то сделка состоится.
А тут 1,5 годовалый бюджет на кону. Если не утка, то сделка состоится.