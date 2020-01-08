«Шальке» предлагает за Шомуродова 15 млн евро

сегодня, 12:21

«Шальке» намерен приобрести нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана .

По информации источника, «Шальке» предложил «Ростову» за 24-летнего игрока 10 млн евро, а также 5 млн бонусами.

В нынешнем сезоне Шомуродов провел 21 матч за «Ростов» в чемпионате и Кубке России, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что Шомуродов был признан игроком года в Узбекистане.