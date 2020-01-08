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«Шальке» предлагает за Шомуродова 15 млн евро

сегодня, 12:21

«Шальке» намерен приобрести нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова.

По информации источника, «Шальке» предложил «Ростову» за 24-летнего игрока 10 млн евро, а также 5 млн бонусами.

В нынешнем сезоне Шомуродов провел 21 матч за «Ростов» в чемпионате и Кубке России, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что Шомуродов был признан игроком года в Узбекистане.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Serg_Diamond
сегодня в 12:54
Интересно, кто выдумывает эти сказки? Если бы даже россети выделили 130 млн евро за 6 лет, то это 20 млн в год. Сравните с годовым бюджетом ЦСКА. И это не спонсорство и не дотация, это коммерческий контракт на рекламу товарного знака
А гинер за эти сказки получает деньги.

Да откуда тебе знать, что в цска творится - ты же на Зенит смотришь.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Гавроша
сегодня в 12:52
Знаешь чем порядочные люди отличаются от людишек? Вороют все, но порядочные хоть не отрицают: И заметь - все спонсоры частной компании цска государственные компании.
Интересно, кто выдумывает эти сказки? Если бы даже россети выделили 130 млн евро за 6 лет, то это 20 млн в год. Сравните с годовым бюджетом ЦСКА. И это не спонсорство и не дотация, это коммерческий контракт на рекламу товарного знака
Арсений_88
Арсений_88 ответил Serg_Diamond
сегодня в 12:51
ЦСКА государство не платит, иначе покупали бы Малколмов
    Гавроша
    Гавроша ответил Serg_Diamond
    сегодня в 12:47
    ЦСКА государство не платит, иначе покупали бы Малколмов
    Знаешь чем порядочные люди отличаются от людишек? Вороют все, но порядочные хоть не отрицают:



    И заметь - все спонсоры частной компании цска государственные компании.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Гавроша
    сегодня в 12:38
    Почему всем? Вот цска не надо - государство платит, гинер в карманы кладет.
    ЦСКА государство не платит, иначе покупали бы Малколмов
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    сегодня в 12:37
    Накинут пятёрку и сговорятся, окно только открылось. Первыми Ростову не стать, а за место в еврокубках и оставшихся хватит.
    А тут 1,5 годовалый бюджет на кону. Если не утка, то сделка состоится.
    Гавроша
    Гавроша ответил Serg_Diamond
    сегодня в 12:37
    Бабки нужны всем и всегда
    Почему всем? Вот цска не надо - государство платит, гинер в карманы кладет.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил МапС
    сегодня в 12:36
    Ростову щас бабки нужны, продадут по-ходу. Шальке неплохой вариант для узбека.
    Бабки нужны всем и всегда
    Гавроша
    Гавроша ответил МапС
    сегодня в 12:36
    Ростову щас бабки нужны, продадут по-ходу. Шальке неплохой вариант для узбека.
    Зато остальных игроков сохранят.
    МапС
    МапС
    сегодня в 12:35
    Ростову щас бабки нужны, продадут по-ходу. Шальке неплохой вариант для узбека.
    Гавроша
    Гавроша ответил ГНИДЫ
    сегодня в 12:33
    За Дзюбу даже ни кто и 25 рублей ни даст.
    Привет, филл!
    Арсений_88
    Арсений_88 ответил Serg_Diamond
    сегодня в 12:32
    Мало предлагают. Он стоит не меньше 20. У парня большое будущее. А за эту 10-ку нереально сейчас найти ему достойную замену. Хотя, понятно, что сам Элдор давно рвется в Европу и этим могут воспользоваться немцы
      Арсений_88
      Арсений_88 ответил ГНИДЫ
      сегодня в 12:31
      За Дзюбу даже ни кто и 25 рублей ни даст.
      А сколько дадут за тебя?
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      сегодня в 12:31
      Мало предлагают. Он стоит не меньше 20. У парня большое будущее. А за эту 10-ку нереально сейчас найти ему достойную замену. Хотя, понятно, что сам Элдор давно рвется в Европу и этим могут воспользоваться немцы
      Гавроша
      Гавроша
      сегодня в 12:30
      Это намного лучше, чем продать гинеру за 1,5.
      ГНИДЫ
      ГНИДЫ
      сегодня в 12:23
      За Дзюбу даже ни кто и 25 рублей ни даст.
      VIPded
      VIPded
      сегодня в 12:23
      Маловата цена для такой результативности.
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