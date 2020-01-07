Скопинцев сообщил о переходе в «Динамо»

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев в своём аккаунте в Инстаграм подтвердил слухи о переходе в московское «Динамо».
Спасибо за время, «Краснодар», следующий этап – «Динамо». Всех православных христиан с праздником!
Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев в своём аккаунте в Инстаграм подтвердил слухи о переходе в московское «Динамо».
Спасибо за время, «Краснодар», следующий этап – «Динамо». Всех православных христиан с праздником!
Весело же будет)
Весело же будет)
В ожидании того, что втб вновь наиграется и кинет д-мо?
В ожидании того, что втб вновь наиграется и кинет д-мо?
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Переход из Краснодара в Динамо так себе праздник.
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Переход из Краснодара в Динамо так себе праздник.