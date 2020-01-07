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Скопинцев сообщил о переходе в «Динамо»

сегодня, 01:06

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев в своём аккаунте в Инстаграм подтвердил слухи о переходе в московское «Динамо».

Спасибо за время, «Краснодар», следующий этап – «Динамо». Всех православных христиан с праздником!

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Все комментарии
Eirek
Eirek ответил ПерекатиПоле
сегодня в 02:31
Футбол где? В д-мо? При пустых трибунах в зоне вылета? В ожидании того, что втб вновь наиграется и кинет д-мо?
А прикинь если так же играться будет как Газпром?
Весело же будет)
vovinho11
vovinho11
сегодня в 02:28
Ну хоть не в зенит, а то они любят собирать игроков. Надо было нам вернуть Диму, первое право было у нас. А так еще и денег за это поимели
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Eirek
сегодня в 02:21
Футбол где? В д-мо? При пустых трибунах в зоне вылета?
В ожидании того, что втб вновь наиграется и кинет д-мо?
LOpp
LOpp
сегодня в 02:08
Спасибо за время, «Краснодар», следующий этап – «Динамо». Всех православных христиан с праздником!
_________________________________________
Переход из Краснодара в Динамо так себе праздник.
Eirek
Eirek ответил ПерекатиПоле
сегодня в 01:39
Чёта ажиотажа маловато. Когда Скопинцев выбирал «футбол» и отказывал Зениту в пользу Краснодара, игрока поздравляли с отличной карьерой поактивнее.
Может потому что он продолжает выбирать футбол, а не контракт?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 01:31
Чёта ажиотажа маловато. Когда Скопинцев выбирал «футбол» и отказывал Зениту в пользу Краснодара, игрока поздравляли с отличной карьерой поактивнее.
Faustello
Faustello
сегодня в 01:18
Ну удачи полуфабрикат.
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