«Динамо» подписало игрока «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев близок к переходу в «Динамо».
Сообщается, что 22-летний футболист уже подписал контракт с московским клубом. Детали трансфера не уточняются. Ранее ходили слухи, что «Динамо» заплатит за игрока 4 млн евро.
Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев близок к переходу в «Динамо».
Сообщается, что 22-летний футболист уже подписал контракт с московским клубом. Детали трансфера не уточняются. Ранее ходили слухи, что «Динамо» заплатит за игрока 4 млн евро.
Игнатьев и теперь Скопинцев это 11тлямов
Игнатьев и теперь Скопинцев это 11тлямов