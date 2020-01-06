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«Динамо» подписало игрока «Краснодара»

сегодня, 22:44

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев близок к переходу в «Динамо».

Сообщается, что 22-летний футболист уже подписал контракт с московским клубом. Детали трансфера не уточняются. Ранее ходили слухи, что «Динамо» заплатит за игрока 4 млн евро.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 23:09
А сколько радостных визгов было, по поводу того что Скопинцев выбрал не Зенит выпускником академии которого является, а «футбол» в Краснодаре. Ну вот он «футбол» : скамейка и переход в распильное д-мо.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 23:06
Краснодар с выгодой продал игрока.
ошалевший
ошалевший ответил Strikers188
сегодня в 22:56
Вот и пошла первая отдача от академии Галицкого. Игнатьев и теперь Скопинцев это 11тлямов
скопинцев никакого отношения к академии не имеет
Strikers188
Strikers188
сегодня в 22:50
Вот и пошла первая отдача от академии Галицкого.
Игнатьев и теперь Скопинцев это 11тлямов
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