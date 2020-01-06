Журналист Егоров: «„Рубин“ может купить Солтмурада Бакаева уже в январе»

Журналист Сергей Егоров предположил, что «Рубин» может оформить трансфер полузащитника «Спартака» уже в январе:

Думаю, что для «Спартака» известие о контракте Бакаева-младшего стало шоком.

Но я бы не спешил с тем, чтобы предъявлять претензии кому-то конкретно из руководства. Надо чуть посмотреть по реакции, тому, что будет дальше и проанализировать, как принимались решения и как/кем велись переговоры. Но пока все выглядит мрачно. «Спартак» оказался в ловушке, которую сам себе и построил.

Сейчас у «Спартака» по Бакаеву-младшему другая задача - как быть с футболистом до окончания срока контракта - то есть до 31.05.2020? Логично, если «Рубин» предложит забрать футболиста уже сейчас, с января, и «Спартак» получит пусть небольшую, но все же компенсацию - хоть какие-то деньги.

Потому что есть и 2 другие развилки. Первая - если Бакаев остаётся, и клуб будет давать игровую практику игроку уже другой, по сути, команды. А если Бакаев будет играть хорошо, то имиджевые потери станут еще серьезнее - как не переподписали своего же игрока? Вторая - если клуб будет поддушивать футболиста, то возникает конфликт со старшим братом, который играет в основном составе и является одним из лидеров команды.

Какой вариант выберет «Спартак»? Узнаём уже совсем скоро - следим за ситуацией.