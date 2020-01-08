Рэшфорд: «МЮ играет всего лишь на 50% от своих возможностей»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Кубка Лиги от «Манчестер Сити», а также заявил, на сколько процентов «красные дьяволы» играют от своих возможностей:

Никто не хочет проигрывать. На поле никто не выходит, чтобы проиграть.

Все знают, что мы хотим выигрывать. Команда борется. Нам и дальше необходимо это делать. Ситуация еще может стать лучше.

Возможно, что мы играем всего лишь на 50% от своих возможностей. Нам нужно сражаться, чтобы достичь того прогресса, который позволит команде побеждать.