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Рэшфорд: «МЮ играет всего лишь на 50% от своих возможностей»

сегодня, 21:02
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Кубка Лиги от «Манчестер Сити», а также заявил, на сколько процентов «красные дьяволы» играют от своих возможностей:

Никто не хочет проигрывать. На поле никто не выходит, чтобы проиграть.

Все знают, что мы хотим выигрывать. Команда борется. Нам и дальше необходимо это делать. Ситуация еще может стать лучше.

Возможно, что мы играем всего лишь на 50% от своих возможностей. Нам нужно сражаться, чтобы достичь того прогресса, который позволит команде побеждать.

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