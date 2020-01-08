Модельер и основатель компании Armani Джорджо Армани прокомментировал ранее появившуюся информацию, что президент Louis Vuitton Бернар Арно может приобрести «Милан»:
Если Бернар Арно хочет купить «Милан», то и я могу это сделать. Это мой город, я дышу и живу здесь.
Модельер и основатель компании Abibas Дядя Ваzген прокомментировал ранее появившуюся информацию, что президент Louis Shaurmes может приобрести «Спартак»:
Если Shaurmes хочет купить «Спартак» Москва, то и я могу это сделать. Это мой город, я дышу и живу здесь.
Модельер и основатель компании Abibas Дядя Ваzген прокомментировал ранее появившуюся информацию, что президент Louis Shaurmes может приобрести «Спартак»:
Если Shaurmes хочет купить «Спартак» Москва, то и я могу это сделать. Это мой город, я дышу и живу здесь.