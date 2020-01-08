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Армани: «Если Арно хочет купить „Милан“, то я тоже могу это сделать»

сегодня, 18:57

Модельер и основатель компании Armani Джорджо Армани прокомментировал ранее появившуюся информацию, что президент Louis Vuitton Бернар Арно может приобрести «Милан»:

Если Бернар Арно хочет купить «Милан», то и я могу это сделать. Это мой город, я дышу и живу здесь.

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Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:36
Армяне: Мы могли бы купить "Сочи"...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:36
Милан - это большая финансовая дыра.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 19:08
Забавно, забавно.


Модельер и основатель компании Abibas Дядя Ваzген прокомментировал ранее появившуюся информацию, что президент Louis Shaurmes может приобрести «Спартак»:

Если Shaurmes хочет купить «Спартак» Москва, то и я могу это сделать. Это мой город, я дышу и живу здесь.
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