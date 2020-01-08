Мане: «Счастлив и горд, что меня признали лучшим игроком Африки»

Форвард «Ливерпуля» и сборной Сенегала поделился мыслями о том, что признан лучшим игроком 2019 года в Африке:

Если честно, то мне куда больше нравится играть в футбол, чем произносить речь перед большим количеством людей. Футбол - это моя работа, а произносить речи - нет.

Счастлив и горд, что стал обладателем данной награды. Хочу поблагодарить свою семью, особенно дядю, а также тренера.

Также хочется сказать спасибо всем партнерам по сборной и «Ливерпулю», федерации футбола Сенегала.

Это большой день для меня. Хочу сказать спасибо всем сенегальцам. Я родился в маленькой деревне под названием Бамбали. Уверен, что сейчас там смотрят на меня перед телевизорами.