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Мане: «Счастлив и горд, что меня признали лучшим игроком Африки»

сегодня, 18:02

Форвард «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане поделился мыслями о том, что признан лучшим игроком 2019 года в Африке:

Если честно, то мне куда больше нравится играть в футбол, чем произносить речь перед большим количеством людей. Футбол - это моя работа, а произносить речи - нет.

Счастлив и горд, что стал обладателем данной награды. Хочу поблагодарить свою семью, особенно дядю, а также тренера.

Также хочется сказать спасибо всем партнерам по сборной и «Ливерпулю», федерации футбола Сенегала.

Это большой день для меня. Хочу сказать спасибо всем сенегальцам. Я родился в маленькой деревне под названием Бамбали. Уверен, что сейчас там смотрят на меня перед телевизорами.

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Все комментарии
post-navigator
post-navigator
сегодня в 18:36
Вопреки заблуждениям тарасOFFских -
Африка - это ещё не вся Россия!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил заDOOMчивый
сегодня в 18:30
Да странно что не Месси
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:25
не могу понять,почему не Месси лучший?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 18:14
Заслуженная награда! Садио играет стабильно, отличный игрок и хороший человек!
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 18:05
Мы тоже счастливы и горды
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