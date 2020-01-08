Де Брюйне: «Над тактикой в матче против МЮ поработали 15 минут утром»

Хавбек «Манчестер Сити» прокомментировал победу над МЮ в первом полуфинальном матче Кубка Лиги:

Мы поработали 15 минут утром над тем, что Бернарду Силва будет играть в роли ложной девятки. Мы не тренировали эту тактику, но это не означает, что мы ее ранее не использовали.

Подобное иногда было и раньше. Например, против команд, которые предпочитают персональную опеку: «Кардифф», МЮ , «Барселона».

Когда Бернарду отходит назад, то в полузащите у нас четыре игрока против трех у соперника. Нашим оппонентам приходится выбирать. Если поднимется защитник, то будет больше пространства сзади, а если нет, то Бернарду будет свободен. Именно второй вариант мы пытались осуществить.

Думаю, что мы сыграли здорово. Во втором тайме МЮ пытался создать давление. Мы один раз допустили ошибку, после чего они забили.

Мы должны были забивать больше. Однако и 3:1 является хорошим преимуществом. Понимаем, что еще не все решено, но эта игра была для нас успешной.