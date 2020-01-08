Анхель Корреа: «Нет ответа, как остановить Месси»

Нападающий мадридского «Атлетико» поделился мыслями о форварде «Барселоны» :

С момента дебюта Месси все задаются вопросом про то, как остановить его. Но на него нет ответа. Для победы над «Барселоной» нам предстоит приложить много усилий на протяжении всех 90 минут.

У Месси есть все, поэтому он является совершенным футболистом. Надеюсь, что победим в этот раз.

Лионель всегда выглядит спокойным. Лионель остается прекрасным человеком, несмотря на то, что является лучшим игроком в мире.

Он невероятной скромный и показывает, что любит свою семью и друзей. Он постоянно общается с молодыми футболистами «Барселоны».

Месси многое делает для них.