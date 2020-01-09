ГлавнаяНовости

Триппьер: «„Барса“ – одна из лучших команд мира, но мы уверены в себе»

сегодня, 01:29
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико22:00 Не начался

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер поделился ожиданиями от полуфинального матча Суперкубка Испании против «Барселоны».

Перед нами стоит большая задача. 

Мы должны выслушать план тренера, чтобы постараться добиться желаемого результата. Мы знаем, что «Барселона» является потрясающей командой, одной из лучших в мире. Но мы должны думать о самих себе. Недавно мы добились фантастических результатов, так что мы уверены в себе.

Своё мнение о предстоящей встрече также высказал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Симеоне: «Становишься только сильнее, играя против лучших»
Вчера, 21:43 Комментарии3
Вальверде: «Предпочел бы старый формат Суперкубка Испании»
Вчера, 21:25 Комментарии1
Рэшфорд: «МЮ играет всего лишь на 50% от своих возможностей»
Вчера, 21:02 Комментарии8
Де Брюйне: «Над тактикой в матче против МЮ поработали 15 минут утром»
Вчера, 20:35 Комментарии9
Джеко – о несостоявшемся переходе в «Интер»: «Я не думаю об этом»
Вчера, 19:39 Комментарии0
Армани: «Если Арно хочет купить „Милан“, то я тоже могу это сделать»
Вчера, 18:57 Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100