Триппьер: «„Барса“ – одна из лучших команд мира, но мы уверены в себе»

Защитник «Атлетико» поделился ожиданиями от полуфинального матча Суперкубка Испании против «Барселоны».

Перед нами стоит большая задача.

Мы должны выслушать план тренера, чтобы постараться добиться желаемого результата. Мы знаем, что «Барселона» является потрясающей командой, одной из лучших в мире. Но мы должны думать о самих себе. Недавно мы добились фантастических результатов, так что мы уверены в себе.