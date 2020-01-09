Триппьер: «„Барса“ – одна из лучших команд мира, но мы уверены в себе»

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер поделился ожиданиями от полуфинального матча Суперкубка Испании против «Барселоны».
Перед нами стоит большая задача.
Мы должны выслушать план тренера, чтобы постараться добиться желаемого результата. Мы знаем, что «Барселона» является потрясающей командой, одной из лучших в мире. Но мы должны думать о самих себе. Недавно мы добились фантастических результатов, так что мы уверены в себе.
Своё мнение о предстоящей встрече также высказал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.