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Симеоне: «Становишься только сильнее, играя против лучших»

сегодня, 21:43
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал предстоящую полуфинальную встречу Суперкубка Испании с «Барселоной»:

Скорее всего, этот матч будет отличаться от того, который мы сыграли в чемпионате. Это плей-офф. Таким образом, завтра возможен только один результат - победа.

В Примере возможна ничья, а в этом турнире нет.

Знаем о сильных качествах «Барселоны». Они играют в атакующий футбол. Их исполнители способны разбить любые командные действия соперников.

Не сомневаюсь, что завтрашний матч будет полезен для нас. Ты становишься только сильнее, играя против лучших.

Суперкубок значим для нас. Это шанс побороться за что-то серьезное.

Мы уважаем все турниры и понимаем, что Суперкубок - возможность продолжить развитие и порадовать наших фанатов.

Ранее мнением об игре поделился наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде

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