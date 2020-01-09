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Тухель: «Нападающие ПСЖ отлично взаимодействуют друг с другом»

сегодня, 07:25
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)6 : 1Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенМатч завершен

Наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Сент-Этьеном» (6:1) в четвертьфинале Кубка Лиги похвалил форвардов своей команды.

Я не могу сказать, достигли ли они нового уровня взаимодействия, но знаю, что они с удовольствием играют друг с другом.

Все четверо демонстрируют отличную работу в команде, особенно Килиан [Мбаппе] и Мауро [Икарди]. Это абсолютно естественно и необходимо. Это важно, что они стараются находить друг друга на поле и выводить на лучшую позицию. 

Они отлично сработали сегодня. Мы много говорим о наших четырёх нападающих, но вы знаете, что для меня главное – команда. Мы должны быть ей и включать в игру всех 11 человек на поле.

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