Гризманн: «Мы все допустили ошибки. Я отдал плохой пас, и мы пропустили»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал поражение от «Атлетико» (2:3) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
Считаю, что мы проиграли из-за собственных ошибок и из-за того, что соперники перебегали нас в концовке. Это дорого нам обошлось. Мы должны хорошо потрудиться, чтобы продолжать двигаться дальше.
Мы все допустили ошибки. Я отдал плохой пас, и мы пропустили гол. Такие ошибки могут стоить вам Лиги чемпионов или победы в чемпионате.
VAR отменил два наших гола? Эта система введена, чтобы помогать. Иногда она помогает вам, а иногда нет.