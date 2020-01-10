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Гризманн: «Мы все допустили ошибки. Я отдал плохой пас, и мы пропустили»

сегодня, 01:19
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал поражение от «Атлетико» (2:3) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

Считаю, что мы проиграли из-за собственных ошибок и из-за того, что соперники перебегали нас в концовке. Это дорого нам обошлось. Мы должны хорошо потрудиться, чтобы продолжать двигаться дальше.

Мы все допустили ошибки. Я отдал плохой пас, и мы пропустили гол. Такие ошибки могут стоить вам Лиги чемпионов или победы в чемпионате.

VAR отменил два наших гола? Эта система введена, чтобы помогать. Иногда она помогает вам, а иногда нет.

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Сантус
Сантус ответил Верг
сегодня в 01:36
и он гей?) ссорян не сдержался, опечатка напрашивалась!
...я не удивлюсь...)
Верг
Верг ответил Сантус
сегодня в 01:33
Гризман жалок....Зачем ему нужна была Барса и он ей?
и он гей?) ссорян не сдержался, опечатка напрашивалась!
Сантус
Сантус
сегодня в 01:28
Гризман жалок....Зачем ему нужна была Барса и он ей?
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