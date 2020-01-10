Гризманн: «Мы все допустили ошибки. Я отдал плохой пас, и мы пропустили»

Нападающий «Барселоны» прокомментировал поражение от «Атлетико» (2:3) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

Считаю, что мы проиграли из-за собственных ошибок и из-за того, что соперники перебегали нас в концовке. Это дорого нам обошлось. Мы должны хорошо потрудиться, чтобы продолжать двигаться дальше.

Мы все допустили ошибки. Я отдал плохой пас, и мы пропустили гол. Такие ошибки могут стоить вам Лиги чемпионов или победы в чемпионате.