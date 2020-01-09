Джеррард: «Я постоянно думаю о падении в матче с „Челси“ в 2014 году»

Бывший капитан «Ливерпуля» прокомментировал свое падение в игре с «Челси» в 2014 году, а также заявил, что ждет победы «красных» в этом сезоне АПЛ :

Я постоянно думаю о том падении. Мне станет лучше, когда «Ливерпуль» выиграет АПЛ .

Когда анализирую тот момент, то понимаю, что не из-за меня «Ливерпуль» не стал тогда чемпионом. Однако часть меня до сих пор так думает.