Джеррард: «Я постоянно думаю о падении в матче с „Челси“ в 2014 году»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал свое падение в игре с «Челси» в 2014 году, а также заявил, что ждет победы «красных» в этом сезоне АПЛ:
Я постоянно думаю о том падении. Мне станет лучше, когда «Ливерпуль» выиграет АПЛ.
Когда анализирую тот момент, то понимаю, что не из-за меня «Ливерпуль» не стал тогда чемпионом. Однако часть меня до сих пор так думает.
Почувствовал себя лучше, когда в прошлом сезоне «красные» выиграли ЛЧ. Это был момент моего исцеления. Победа в АПЛ должна сыграть в этом определенную роль.
Ранее стало известно, что Джеррард согласовал новый контракт с «Рейнджерс», который он возглавляет с 2018 года.
Стиви - Легенда,хоть бы ещё пару раз упал,главное что духом не упал и не побежал за звоном монет.Стиви был настоящим капитаном,который боролся до последней капли пота,сейчас Милнер такой и пожалуй в АПЛе уже нет таких игроков олдскула.
у Челси я считаю Лэмпа - Легендой.хотя там всё поколение сплошные легенды,но Френки это эталон.
Стиви - Легенда,хоть бы ещё пару раз упал,главное что духом не упал и не побежал за звоном монет.Стиви был настоящим капитаном,который боролся до последней капли пота,сейчас Милнер такой и пожалуй в АПЛе уже нет таких игроков олдскула.
у Челси я считаю Лэмпа - Легендой.хотя там всё поколение сплошные легенды,но Френки это эталон.
Теперь то машина безжалостна, маховик запущен.
Теперь то машина безжалостна, маховик запущен.