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Джеррард: «Я постоянно думаю о падении в матче с „Челси“ в 2014 году»

сегодня, 17:18

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал свое падение в игре с «Челси» в 2014 году, а также заявил, что ждет победы «красных» в этом сезоне АПЛ:

Я постоянно думаю о том падении. Мне станет лучше, когда «Ливерпуль» выиграет АПЛ.

Когда анализирую тот момент, то понимаю, что не из-за меня «Ливерпуль» не стал тогда чемпионом. Однако часть меня до сих пор так думает.

Почувствовал себя лучше, когда в прошлом сезоне «красные» выиграли ЛЧ. Это был момент моего исцеления. Победа в АПЛ должна сыграть в этом определенную роль.

Ранее стало известно, что Джеррард согласовал новый контракт с «Рейнджерс», который он возглавляет с 2018 года. 

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Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:15
Джеррард является легендой, даже не выиграв АПЛ, а сколько футболистов не раз брали АПЛ и о них никто и не вспомнит. Это конечно круто.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:11
если бы упал Месси или Роналду и не стали чемпионами,то даже никто бы и не заметил,сказали кроссы найки были фэйковыми.
Стиви - Легенда,хоть бы ещё пару раз упал,главное что духом не упал и не побежал за звоном монет.Стиви был настоящим капитаном,который боролся до последней капли пота,сейчас Милнер такой и пожалуй в АПЛе уже нет таких игроков олдскула.
у Челси я считаю Лэмпа - Легендой.хотя там всё поколение сплошные легенды,но Френки это эталон.
cska plus
cska plus
сегодня в 18:09
Зря Стивен так переживает, просто тогда колбасня была сырая.
W.N.W.A.
W.N.W.A.
сегодня в 17:49
Над этим падением могут смеяться только дешевые хейтерки, для всех остальных Стиви легенда.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 17:45
Да не из за падении потеряли чемпик,зашита была слаба но и вратарь дырявый.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:36
конечно тогда Чемпионство было потерянно не изза того эпизода... всю концовку тогда команда завершала натужно, видно было что не справились с давлением и не сросталось во многих матчах. Чего стоила игра с Пэлас хотя бы. Так что ниче.
Теперь то машина безжалостна, маховик запущен.
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