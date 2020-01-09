Президент «Атлетико»: Сейчас существуют две проблемы - судьи и ВАР"

Президент «Атлетико» Энрике Сересо раскритиковал ВАР:

Все футболисты имеют обязательства. Жоау Фелиш - один из лучших игроков в мире.

Новый формат Суперкубка Испании хорош, потому что дает больше возможностей для большего количества команд.

Раньше была одна проблема - судьи. А теперь их две - судьи и ВАР.