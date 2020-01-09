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Президент «Атлетико»: Сейчас существуют две проблемы - судьи и ВАР"

сегодня, 22:28

Президент «Атлетико» Энрике Сересо раскритиковал ВАР:

Все футболисты имеют обязательства. Жоау Фелиш - один из лучших игроков в мире.

Новый формат Суперкубка Испании хорош, потому что дает больше возможностей для большего количества команд.

Раньше была одна проблема - судьи. А теперь их две - судьи и ВАР.

Ранее Сересо прокомментировал игру полузащитника «матрасников» Жоау Фелиша.

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Испания. Суперкубок 2019  Заграница: мнение  Атлетико М
Источник: El Chiringuito TV
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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 22:54
Странное какое-то интервью официального лица,нет ни объяснений,ни аргументации,просто вбросы...Фелиша зачем-то упомянул)Короче фик знает,либо перевод такой,либо это только часть интервью,либо президент что-то забористое курит...
dzvinka
dzvinka
сегодня в 22:49
не там мужик ищет проблемы.
их проблема срошшшаяся 2ация футбола испании с двумя мешками. Вся лига поставлена ради двух команд.
cska plus
cska plus
сегодня в 22:38
У них свои егоровы.
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