Президент «Атлетико»: Сейчас существуют две проблемы - судьи и ВАР"

Президент «Атлетико» Энрике Сересо раскритиковал ВАР:
Все футболисты имеют обязательства. Жоау Фелиш - один из лучших игроков в мире.
Новый формат Суперкубка Испании хорош, потому что дает больше возможностей для большего количества команд.
Раньше была одна проблема - судьи. А теперь их две - судьи и ВАР.
Ранее Сересо прокомментировал игру полузащитника «матрасников» Жоау Фелиша.
их проблема срошшшаяся 2ация футбола испании с двумя мешками. Вся лига поставлена ради двух команд.
их проблема срошшшаяся 2ация футбола испании с двумя мешками. Вся лига поставлена ради двух команд.