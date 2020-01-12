Клопп рассказал о недочетах в игре «Ливерпуля» после матча с «Тоттенхэмом»

сегодня, 13:11

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о том, что ему не понравилось в игре команды в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». В частности, он отметил неудачное действие защитника .

У нас были отличные голевые шансы, но мы не забивали. Также были ситуации, когда мы теряли возможность создать голевой момент. Робертсон был абсолютно свободен на фланге, а в штрафной площадке соперника в это время были совершенно свободны четыре наших игрока, и он попал мячом в защитника. Это должен был быть хороший голевой шанс.

Отметим, что благодаря победе над «Тоттенхэмом» «Ливерпуль» установил рекорд. «Красные» показали лучший в истории старт сезона среди команд ведущей пятерки европейских лиг.