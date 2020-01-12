Кальдара: «Возвращение в „Аталанту“ - отправная точка для меня»

Защитник поделился мнением о своей аренде из «Милана» в «Аталанту»:

Очень рад снова оказаться здесь. Возвращение в «Аталанту» - отправная точка для меня.

Понимаю, что будет трудно получить место в основе, потому что я не играл полтора года. Однако я полностью осознаю, что должен много работать. Не могу дождаться того момента, когда смогу внести свой вклад в команду.

Хорошо знаю Гасперини и его методы работы. Ничего не изменилось с моего ухода отсюда. Сделаю все возможное. Чувствую себя хорошо. Мне необходимо вернуть уверенность и обрести стабильность.

Хочу отплатить болельщикам «Аталанты», ведь они всегда верили в меня. «Аталанта» дала мне возможность снова оказаться в центре внимания. Не хочу подводить эту команду.