ГлавнаяНовости

Кальдара: «Возвращение в „Аталанту“ - отправная точка для меня»

сегодня, 22:04

Защитник Маттиа Кальдара поделился мнением о своей аренде из «Милана» в «Аталанту»:

Очень рад снова оказаться здесь. Возвращение в «Аталанту» - отправная точка для меня.

Понимаю, что будет трудно получить место в основе, потому что я не играл полтора года. Однако я полностью осознаю, что должен много работать. Не могу дождаться того момента, когда смогу внести свой вклад в команду.

Хорошо знаю Гасперини и его методы работы. Ничего не изменилось с моего ухода отсюда. Сделаю все возможное. Чувствую себя хорошо. Мне необходимо вернуть уверенность и обрести стабильность.

Хочу отплатить болельщикам «Аталанты», ведь они всегда верили в меня. «Аталанта» дала мне возможность снова оказаться в центре внимания. Не хочу подводить эту команду.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сульшер: «„Ман Сити“ играл против нас основой, значит нас уважают»
Сегодня, 21:51 Комментарии8
Фабиньо: «Хочу видеть Мбаппе в „Ливерпуле“»
Сегодня, 21:10 Комментарии5
Игрок «Тоттенхэма» Танганга: «Рад дебюту за клуб, но расстроен результатом»
Сегодня, 19:46 Комментарии0
Уорнок: «Венгер - лучший тренер в истории АПЛ, Фергюсон - четвертый»
Сегодня, 19:33 Комментарии9
Хакими: «„Боруссия“ или „Реал“? Оба клуба!»
Сегодня, 15:11 Комментарии2
Санту: «Очевидно, что мы должны привести в команду новых игроков»
Сегодня, 13:55 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100