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Уорнок: «Венгер - лучший тренер в истории АПЛ, Фергюсон - четвертый»

сегодня, 19:33

Бывший главный тренер «Кардиффа» Нил Уорнок назвал пятерку лучших тренеров в истории АПЛ:

Я бы поставил Арсена Венгера на первое место. Он изменил футбол, привнес много того, чего раньше не было. Венгер ввел в штат диетологов и фитнес-тренеров, а также использовал видеотехнологии. Он изменил устройство АПЛ.

Хосеп Гвардиола на втором месте. Раньше я никогда не видел такого командного движения. У него играет Давид Сильва, который является лучшим игроком АПЛ. Хосеп в «Манчестер Сити» всего лишь несколько лет, но его влияние огромно, поэтому ставлю его вторым.

Третье место - Юрген Клопп. Он станет еще лучше. Если учитывать то, что он сделал в клубе и академии и что он будет работать тут еще лет десять, то он он легко может подняться с третьего места на первое.

На четвертое место я поставлю Алекса Фергюсона. Он работал дольше Моуриньо, поэтому выше его. Думаю, что Фергюсон работал в эпоху, когда управление кадрами было первостепенным. Он был лучшим в этом.

Жозе близок к нему. Мне нравится, как он работает с прессой в самые сложные моменты, поэтому поставлю его на пятое место.

Ранее британское издание FourFourTwo назвало десятку лучших тренеров десятилетия в АПЛ.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 20:39
Моур
Лэмпард
Конте
Карло
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 20:12
Здоровый человек подобное не выдал бы )))
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 20:06
БРЕД несёт,Сер номер 1!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:50
Ферги был крут только тем, что умел быстро бегать по судейским кабинетам, и названивать на нужные телефоны в ФА Англии. Да по ресторанам водить всяких Уэббов был горазд. На этом все пожалуй. Все остальное делали другие.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:49
Фергюсон седьмой
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 19:48
Наркоман
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