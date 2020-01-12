Уорнок: «Венгер - лучший тренер в истории АПЛ, Фергюсон - четвертый»

Бывший главный тренер «Кардиффа» назвал пятерку лучших тренеров в истории АПЛ :

Я бы поставил Арсена Венгера на первое место. Он изменил футбол, привнес много того, чего раньше не было. Венгер ввел в штат диетологов и фитнес-тренеров, а также использовал видеотехнологии. Он изменил устройство АПЛ .

Хосеп Гвардиола на втором месте. Раньше я никогда не видел такого командного движения. У него играет Давид Сильва, который является лучшим игроком АПЛ . Хосеп в «Манчестер Сити» всего лишь несколько лет, но его влияние огромно, поэтому ставлю его вторым.

Третье место - Юрген Клопп. Он станет еще лучше. Если учитывать то, что он сделал в клубе и академии и что он будет работать тут еще лет десять, то он он легко может подняться с третьего места на первое.

На четвертое место я поставлю Алекса Фергюсона. Он работал дольше Моуриньо, поэтому выше его. Думаю, что Фергюсон работал в эпоху, когда управление кадрами было первостепенным. Он был лучшим в этом.

Жозе близок к нему. Мне нравится, как он работает с прессой в самые сложные моменты, поэтому поставлю его на пятое место.