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Игрок «Тоттенхэма» Танганга: «Рад дебюту за клуб, но расстроен результатом»

сегодня, 19:46
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга прокомментировал свой дебют за клуб в матче 22-го тура АПЛ с «Ливерпулем»:

Во вторник тренер начал говорить об этом. Он спросил, хочу ли я играть. Я ответил утвердительно. Он спросил, не испугаюсь ли я соперника. Я сказал, что не испугаюсь.

После этого за два-три дня до матча мы занимались физической подготовкой и я был рад мысли, что попал в состав команды.

Одноклубники вели себя здорово и подбадривали меня, говоря о том, что это просто очередная встреча. Не имело значения то, что я сыграю против лучшей команды мира.

Они крутые. Благодарен тренеру за веру в меня.

Это многое для меня значит, потому что ты мечтаешь с детства и смотришь на кумиров по телевизору, думая при этом, что тоже хочешь этого.

Рад, что дебютировал. Однако считаю, что мы должны были добиться хотя бы ничьей в конце матча или даже победы.

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