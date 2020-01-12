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Сульшер: «„Ман Сити“ играл против нас основой, значит нас уважают»

сегодня, 21:51
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не так уж и плохо воспринял поражение в первой полуфинальной встрече Кубка Лиги от «Манчестер Сити»:

Если вы играете против «Манчестер Сити» в Кубке Лиги, и он выставляет основной состав, то это кое-что значит.

Это значит, что они нас уважают. Также это значит то, что команды, приезжающие на наш стадион, нас уважают.

Знаете ли, я так не так и плохо воспринял поражение. То, что они приехали к нам сильнейшим составом, я посчитал комплиментом.

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Все комментарии
Red_team
Red_team
сегодня в 22:06
Ага, так уважают, что вынесли вперед ногами на поле. Оле, что ты несешь, ну не позорься хоть уже, кошмар
"Знаете ли, я так не так и плохо воспринял поражение" - за такие слова, да еще и после матча с голубыми, я просто окончательно перестаю его уважать
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:05
САФ прочитал и.... )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:02
Конечно, у МЮ все же лучше дела, чем у "Арсенала", потому что там хотя бы не ползают на коленях перед лупоглазым стримером, который сделал четыре передачи за два сезона, но не намного))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:01
Фергюсон, наверное, после этой новости заплакал... До чего дошло, что норвежский физрук егозит перед шейхским клубом.

И это при том, что у МЮ бюджет не меньше.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил волгодон 2
сегодня в 21:58
бьет,значит любит)
Было бы кого любить) Получается как по старинке: если баба понравилась - по голове и в пещеру)
Strikers188
Strikers188
сегодня в 21:57
Покажи подобное интервью фанатам МЮ лет так 10 назад, никто бы не поверил
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 21:56
прямо ужас получился... в итоге ты облажался, а жжуть осталась там, где ей и место - на поле.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:52
бьет,значит любит)
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