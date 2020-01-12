Сульшер: «„Ман Сити“ играл против нас основой, значит нас уважают»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что не так уж и плохо воспринял поражение в первой полуфинальной встрече Кубка Лиги от «Манчестер Сити»:

Если вы играете против «Манчестер Сити» в Кубке Лиги, и он выставляет основной состав, то это кое-что значит.

Это значит, что они нас уважают. Также это значит то, что команды, приезжающие на наш стадион, нас уважают.

Знаете ли, я так не так и плохо воспринял поражение. То, что они приехали к нам сильнейшим составом, я посчитал комплиментом.