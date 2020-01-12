АЕК потерпел первое поражение под руководством Карреры

вчера, 23:11

ПАОК обыграл АЕК в матче 18-го тура греческой Суперлиги. Таким образом, для АЕКа это поражение стало первым при Массимо Каррере, который возглавил команду в декабре прошлого года.

ПАОК (43) занимает 2 место, АЕК (31) расположился 3 на позиции.

Салоники, стадион Тумба

ПАОК - АЕК 1:0 (0:0)

Гол: Виейринья 57 (пенальти)

ПАОК : Живкович, Лео Матос, Ингасон, Варела, Яннулис, Эсити, Мишич, Лимниос, Бисесвар (Маурисио 87), Виейринья (Пелкас 79), Швидерски (Акпом 74)

Главный тренер: Феррейра Абел.

АЕК : Баркас, Бакакис, Враньеш, Чигринский, Хульт, Шабанаджович (Оливейра 64), Симоэш, Крстичич, Верде (Якумакис 83), Ливайя, Манталос

Главный тренер: Каррера Массимо.

Предупреждения: Ливайя 42, Крстичич 66, Лео Матос 82, Мишич 90+4, Ливайя 90+5

Удаления: Хульт 90+1, Ливайя 90+5