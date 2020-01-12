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Дубль Квальяреллы помог «Сампдории» разгромить «Брешию»

сегодня, 19:10
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«Сампдория» дома легко обыграла «Брешию» в матче 19-го тура Серии А.

«Сампдория» (19) занимает 16-е место, «Брешиа» (14) расположилась на 19-й позиции.

Генуя, стадион Луиджи Феррарис

«Сампдория» - «Брешиа» 5:1 (2:1)
Голы: Линетти 34, Янкто 45+3, Квальярелла 69 (пенальти), Капрари 77, Квальярелла 90+2 - Чансельор 12

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Мурильо 85), Чабот, Реджини, Мурру, Линетти, Торсби, Виейра (Экдаль 82), Янкто, Габбьядини (Капрари 75), Квальярелла
Главный тренер: Раньери Клаудио.

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Чансельор, Мангравити, Матею (Мартелла 82), Бизоли, Вивиани, Ромуло, Шпалек (Ндой 69), Торрегросса, Балотелли
Главный тренер: Корини Эудженио.

Предупреждения: Бизоли 10, Виейра 22, Ромуло 38, Мурру 42, Чансельор 68

Напомним, что в другом матче игрового тура «Интер» не смог обыграть «Аталанту».

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