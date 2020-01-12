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«Торино» обыграл «Болонью»

сегодня, 18:59
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Болонья» на выезде уступила «Торино» в матче 19-го тура Серии А.

«Болонья» (23) занимает 12-е место, «Торино» (27) расположился на 7-й позиции.

Турин, стадион Стадио Олимпико

«Торино» - «Болонья» 1:0 (1:0)
Гол: Беренгер 11

«Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Джиджи, Де Сильвестри, Мейте, Лукич, Айна, Верди (Диего Лаксальт 61), Беренгер (Эдера 81), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.

«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани (Ольсен 72), Ларангейра, Мбайе, Поли (Домингес 81), Шутен, Сориано, Орсолини (Сантандер 77), Паласио, Сансоне
Главный тренер: Михайлович Синиша.

Предупреждения: Де Сильвестри 4, Маццари 12 (не на поле), Бани 15, Лукич 20, Сиригу 60, Н'Кулу 83, Сантандер 83, Диего Лаксальт 88, Сансоне 90+5

Напомним, что в другом матче игрового тура «Интер» не смог обыграть «Аталанту».

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