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«Фиорентина» обыграла СПАЛ

сегодня, 19:03
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 0Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛМатч завершен

СПАЛ на выезде уступил «Фиорентине» в матче 19-го тура Серии А.

СПАЛ (12) занимает 20-е место, «Фиорентина» (21) расположилась на 14-й позиции.

Флоренция, стадион Артемио Франки

«Фиорентина» - СПАЛ 1:0 (0:0)
Гол: Пеццелья 82

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли, Дальберт, Боатенг (Влахович 46), Кьеза (Кутроне 75)
Главный тренер: Якини Джузеппе.

СПАЛ: Бериша, Ранхель Ционек, Викари, Фелипе, Эспето, Мурджа, Миссироли, Валоти, дос Сантос де Паоло (Янкович 86), Петанья, Ди Франческо (Флоккари 64)
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

Предупреждения: Пеццелья 38, Мурджа 79

Напомним, что в другом матче игрового тура «Интер» не смог обыграть «Аталанту».

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