«Фиорентина» обыграла СПАЛ

СПАЛ на выезде уступил «Фиорентине» в матче 19-го тура Серии А.
СПАЛ (12) занимает 20-е место, «Фиорентина» (21) расположилась на 14-й позиции.
Флоренция, стадион Артемио Франки
«Фиорентина» - СПАЛ 1:0 (0:0)
Гол: Пеццелья 82
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли, Дальберт, Боатенг (Влахович 46), Кьеза (Кутроне 75)
Главный тренер: Якини Джузеппе.
СПАЛ: Бериша, Ранхель Ционек, Викари, Фелипе, Эспето, Мурджа, Миссироли, Валоти, дос Сантос де Паоло (Янкович 86), Петанья, Ди Франческо (Флоккари 64)
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
Предупреждения: Пеццелья 38, Мурджа 79
Напомним, что в другом матче игрового тура «Интер» не смог обыграть «Аталанту».