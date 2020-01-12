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Победы «Ливерпуля» и «Ман Сити», поражение «Лестера». Итоги 22-го тура АПЛ

сегодня, 21:37

Завершились матчи 22-го тура АПЛ.

«Шеффилд Юнайтед» - «Вест Хэм» 1:0
Гол: МакБарни 53

«Кристал Пэлас» - «Арсенал» 1:1
Голы: Айю 54 - Обамеянг 12

«Эвертон» - «Брайтон» 1:0
Гол: Ришарлисон 38

«Челси» - «Бернли» 3:0
Голы: Жоржиньо 27 (пенальти), Абрахам 38, Хадсон-Одои 49

«Манчестер Юнайтед» - «Норвич» 4:0
Голы: Рэшфорд 27, Рэшфорд 52 (пенальти), Марсьяль 54, Гринвуд 76

«Лестер» - «Саутгемптон» 1:2
Голы: Прат 14 - Армстронг 19, Ингс 81

«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл» 1:1
Голы: Дендонкер 14 - Альмирон 7

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0:1
Гол: Роберто Фирмино 37

«Борнмут» - «Уотфорд» 0:3
Голы: Дюкуре 42, Дини 65, Перейра 90+2

«Астон Вилла» - «Манчестер Сити» 1:6
Голы: Эль-Гази 90+1 (пенальти) - Марез 18, Марез 24, Кун Агуэро 28, Габриэл Жезус 45+1, Кун Агуэро 57, Кун Агуэро 81

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