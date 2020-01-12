Победы «Ливерпуля» и «Ман Сити», поражение «Лестера». Итоги 22-го тура АПЛ

Завершились матчи 22-го тура АПЛ.
«Шеффилд Юнайтед» - «Вест Хэм» 1:0
Гол: МакБарни 53
«Кристал Пэлас» - «Арсенал» 1:1
Голы: Айю 54 - Обамеянг 12
«Эвертон» - «Брайтон» 1:0
Гол: Ришарлисон 38
«Челси» - «Бернли» 3:0
Голы: Жоржиньо 27 (пенальти), Абрахам 38, Хадсон-Одои 49
«Манчестер Юнайтед» - «Норвич» 4:0
Голы: Рэшфорд 27, Рэшфорд 52 (пенальти), Марсьяль 54, Гринвуд 76
«Лестер» - «Саутгемптон» 1:2
Голы: Прат 14 - Армстронг 19, Ингс 81
«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл» 1:1
Голы: Дендонкер 14 - Альмирон 7
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0:1
Гол: Роберто Фирмино 37
«Борнмут» - «Уотфорд» 0:3
Голы: Дюкуре 42, Дини 65, Перейра 90+2
«Астон Вилла» - «Манчестер Сити» 1:6
Голы: Эль-Гази 90+1 (пенальти) - Марез 18, Марез 24, Кун Агуэро 28, Габриэл Жезус 45+1, Кун Агуэро 57, Кун Агуэро 81