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Игроки «Краснодара» вышли из отпуска и приступили к тренировкам

сегодня, 16:43

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что игроки команды вышли из отпуска и начали подготовку к возобновлению сезона.

Первый этап подготовки команда проводит в Краснодаре, а затем, после двух дней медицинских тестов и втягивающих тренировок, вылетит в Испанию 15 января, где проведет все три предсезонных сбора.

Первый сбор пройдет в городе Эстепона и продлится до 26 января включительно. Второй и третий сборы состоятся в Марбелье: с 30 января по 10 февраля и с 13 по 23 февраля.


Также сегодня стало известно, что на первый сбор отправился петербургский «Зенит».

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