Игроки «Краснодара» вышли из отпуска и приступили к тренировкам

сегодня, 16:43

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что игроки команды вышли из отпуска и начали подготовку к возобновлению сезона.

Первый этап подготовки команда проводит в Краснодаре, а затем, после двух дней медицинских тестов и втягивающих тренировок, вылетит в Испанию 15 января, где проведет все три предсезонных сбора.

Первый сбор пройдет в городе Эстепона и продлится до 26 января включительно. Второй и третий сборы состоятся в Марбелье: с 30 января по 10 февраля и с 13 по 23 февраля.

Ребята вышли из отпуска! 💪🏻



📌13-14 января - мед. тесты и втягивающие тренировки в Краснодаре 🏃‍♂️



📌15 января - вылет в Испанию ✈️



Первый сбор 👉📍Эстепона 15.01 - 26.01;

Второй сбор 👉📍Марбелья 30.01 - 10.02;

Третий сбор 👉📍Марбелья 13.02 - 23.02. pic.twitter.com/s8MENQUqP8 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 13 января 2020 г.

Также сегодня стало известно, что на первый сбор отправился петербургский «Зенит».