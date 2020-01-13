«Рубин» взял с собой Тарасова на сборы в Турцию

🇹🇷 Сегодня наша команда отправилась на первый сбор в Турцию.

🛫 Вместе с «Рубином» на сборы отправились Владислав Масальский, Кирилл Косарев и Дмитрий Тарасов.



🩹Владимир Гранат продолжает восстановление и присоединится к команде на втором сборе.#FCRK | #РубиновыеСборы pic.twitter.com/gQFEafXjvT