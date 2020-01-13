«Рубин» взял с собой Тарасова на сборы в Турцию

Сегодня, 13 января, «Рубин» отправился в Турцию на первый зимний тренировочный сбор, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Вместе с командой на сборы отправились Владислав Масальский, Кирилл Косарев и Дмитрий Тарасов. Защитник Владимир Гранат продолжает восстановление и присоединится к команде на втором сборе.
🇹🇷 Сегодня наша команда отправилась на первый сбор в Турцию.— «Рубин» Казань (@fcrk) 13 января 2020 г.
🛫 Вместе с «Рубином» на сборы отправились Владислав Масальский, Кирилл Косарев и Дмитрий Тарасов.
🩹Владимир Гранат продолжает восстановление и присоединится к команде на втором сборе.#FCRK | #РубиновыеСборы pic.twitter.com/gQFEafXjvT
Ранее определились соперники «Рубина» на первом зимнем сборе в Турции.
Тамбов, Кр. Сов, Арсенал, Урал. Рви и мечи Леонидд. Ему, как и в ЦСКА, впервых матчах везет, судьба даёт шанс отличиться).
Тамбов, Кр. Сов, Арсенал, Урал. Рви и мечи Леонидд. Ему, как и в ЦСКА, впервых матчах везет, судьба даёт шанс отличиться).