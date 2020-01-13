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«Рубин» взял с собой Тарасова на сборы в Турцию

сегодня, 09:51

Сегодня, 13 января, «Рубин» отправился в Турцию на первый зимний тренировочный сбор, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Вместе с командой на сборы отправились Владислав Масальский, Кирилл Косарев и Дмитрий Тарасов. Защитник Владимир Гранат продолжает восстановление и присоединится к команде на втором сборе.

Ранее определились соперники «Рубина» на первом зимнем сборе в Турции.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:42
Бердыев наворовал и спрятался под Миннихановым , пора уже поднять все коррупционные дела туркмена !
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 10:35
Может повезет и не придется ко двору,коллекционер карточек...))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:24
Ломает Слуца все, то, что было до него. Впереди:
Тамбов, Кр. Сов, Арсенал, Урал. Рви и мечи Леонидд. Ему, как и в ЦСКА, впервых матчах везет, судьба даёт шанс отличиться).
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 09:53
Леня молодец !
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