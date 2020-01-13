ГлавнаяНовости

«Зенит» отправился на сборы с Малкомом и Кокориным, но без Краневиттера

сегодня, 11:29

Пресс-служба петербургского «Зенита» соощила, что команда отправилась на сбор в Катар.

Сборы будут проходить в Дохе с 13 по 25 января, всего отправилось 27 футболистов:

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин, Максим Рудаков;

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков;

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьев.

Также сегодня на сборы вылетел казанский «Рубин».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Рубин» взял с собой Тарасова на сборы в Турцию
Сегодня, 09:51 Комментарии7
Определились соперники «Рубина» на первом зимнем сборе в Турции
Вчера, 11:56 Комментарии4
Футболисты «Уфы» вышли из отпуска и проходят медицинские тесты
11 января ФотоКомментарии3
«Локомотив» определился с соперниками на первом сборе
11 января Комментарии7
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска
10 января ФотоКомментарии19
Стали известны соперники «Уфы» на первом зимнем сборе
09 января Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:05
а "креативный" и Малком - это два разных человека или один ?!
Faustello
Faustello
сегодня в 12:05
Остальные 150 игроков отправятся в Сочи? ))
Faustello
Faustello ответил LOpp
сегодня в 12:04
с Локомотивом в 1/8 финала ЛЧ\
зыыыы, хорошо )))
Doping87
Doping87
сегодня в 12:02
Без Крана уже хорошо.
valt134
valt134
сегодня в 11:59
Наверно, каждый из игроков на личном Боинге. А чо? Бабло -то Народное! Пенсионеры? А это кто???
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:59
Да ужжж!!! Быстро коленка у Сани прошла!!! А адвокат ампутацией пугал.....обманщик!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:52
Крана готоаят на продажу...
LOpp
LOpp ответил Zenit_84
сегодня в 11:51
С кем играть-то будут?
с Локомотивом в 1/8 финала ЛЧ\

Grey33
Grey33
сегодня в 11:50
Главное не лететь над Ираном.
Против_всех
Против_всех
сегодня в 11:48
Малком уже практически ветеран зенита, но его ещё никто не видел. аХаХа
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Zenit_84
сегодня в 11:45
С РБ Зальцбургом...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:42
Офигенно. Теперь Зенит точно полуфиналист ЛЧ.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:38
Малком интересно будет играть?)...надо поберечь такого дорогого футболера...не дай бог травма...пора продавать, пока опять не поломался...
LOpp
LOpp
сегодня в 11:33
наконец-то Малком и Кокорин встретились.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:32
С кем играть-то будут?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100