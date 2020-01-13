«Зенит» отправился на сборы с Малкомом и Кокориным, но без Краневиттера

сегодня, 11:29

Пресс-служба петербургского «Зенита» соощила, что команда отправилась на сбор в Катар.

Сборы будут проходить в Дохе с 13 по 25 января, всего отправилось 27 футболистов:

Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Александр Васютин, Максим Рудаков;

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков;

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьев.

Также сегодня на сборы вылетел казанский «Рубин».