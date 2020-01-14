Источник: Оздоевым интересуются турецкие гранды

сегодня, 03:20

Полузащитник «Зенита» находится в сфере интересов ведущих клубов Турции. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

За Магомедом уже давно следят в Турции, некоторые команды больше года рассматривают возможность его перехода. Есть предметный интерес со стороны «Фенербахче» и «Трабзонспора». Но эти клубы уже на начальном этапе поняли, что оформить переход будет крайне сложно. В «Зените» рассчитывают на Оздоева в долгосрочной перспективе и видят его одним из важных игроков клуба. Сейчас питерцы не заинтересованы в продаже Магомеда.

Эту информацию прокомментировал агент футболиста Анзор Гаргаев.

Интерес к Оздоеву со стороны разных команд реально существует. Называть конкретные клубы будет неэтично. Но я могу точно сказать, что сейчас Магомед никуда не собирается уезжать. Он чувствует доверие от своего нынешнего клуба, его полностью устраивают тренерский штаб и коллектив. Его главная задача — продолжать прогрессировать, помогать «Зениту» и стабильно играть, чтобы в составе сборной России выступить на чемпионате Европы. У Магомеда ещё действует двухлетний контракт с «сине-бело-голубыми», и он намерен отработать его с максимальной отдачей.

Ранее защитник «Зенита» Дуглас Сантос сообщил, что им интересуются бразильские клубы, но подчеркнул, что хочет продолжить карьеру в петербургской команде.