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Агент: «Крал хочет остаться в „Спартаке“, несмотря на интерес из АПЛ»

сегодня, 12:32

Кароль Кисел, агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны «Ньюкасл Юнайтед».

Да, многие команды, особенно в Английской премьер-лиге, следят за Алексом. Однако мы сейчас не рассматриваем варианты перехода, Алекс хочет остаться в «Спартаке».

 В текущем сезоне 21-летний чешский футболист сыграл за красно-белых в 11 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 13:34
Снова федун пылит всем в глаза.
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 13:26
Крал..крадет и будет красть бабки Федуна..
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:11
Брехня и пиар! Уж в АПЛ точно никому не нужен этот чешский мешок.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 13:09
"Да, многие команды, особенно в Английской премьер-лиге, следят за Алексом. Однако мы сейчас не рассматриваем варианты перехода, Алекс хочет остаться в «Спартаке»."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1160849/kral-aleks-spartak

"В текущем сезоне 21-летний чешский футболист сыграл за красно-белых в 11 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1160849/kral-aleks-spartak
=========={
Ещё вопросы есть? 🤣🤣🤣🤣
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:05
Агент пытается подогреть интерес к своему клиенту.
Барeт Гейл
Барeт Гейл
сегодня в 12:43
Скорее всего это значит что в Англии им никто не интересуется
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