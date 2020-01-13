Агент: «Крал хочет остаться в „Спартаке“, несмотря на интерес из АПЛ»

Кароль Кисел, агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны «Ньюкасл Юнайтед».
Да, многие команды, особенно в Английской премьер-лиге, следят за Алексом. Однако мы сейчас не рассматриваем варианты перехода, Алекс хочет остаться в «Спартаке».
В текущем сезоне 21-летний чешский футболист сыграл за красно-белых в 11 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1160849/kral-aleks-spartak
"В текущем сезоне 21-летний чешский футболист сыграл за красно-белых в 11 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1160849/kral-aleks-spartak
=========={
Ещё вопросы есть? 🤣🤣🤣🤣
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1160849/kral-aleks-spartak
"В текущем сезоне 21-летний чешский футболист сыграл за красно-белых в 11 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1160849/kral-aleks-spartak
=========={
Ещё вопросы есть? 🤣🤣🤣🤣