Агент: «Крал хочет остаться в „Спартаке“, несмотря на интерес из АПЛ»

сегодня, 12:32

Кароль Кисел, агент полузащитника «Спартака» , прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны «Ньюкасл Юнайтед».

Да, многие команды, особенно в Английской премьер-лиге, следят за Алексом. Однако мы сейчас не рассматриваем варианты перехода, Алекс хочет остаться в «Спартаке».

В текущем сезоне 21-летний чешский футболист сыграл за красно-белых в 11 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.