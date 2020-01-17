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Сикорский: «Когда Шевченко ездил в Россию, столь бурной реакции не было»

вчера, 23:03

Уже бывший игрок клуба из второго по силе дивизиона Украины «Агробизнеса» Игорь Сикорский, прокомментировал разрыв контракта с клубом из-за поездки в Россию.

Я действительно ездил в Питер на четыре дня по приглашению родственников. Честно говоря, даже предположить не мог, во что мне это выльется. Если бы знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть контракт, то, понятно, об этой поездке и не задумывался бы.

Действительно, это вызвало шок. С другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной? Или, например, Усик провёл бой в России, но по-прежнему является желанным героем многих украинских СМИ.

Всё понимаю и согласен с любым решением клуба из Волочиска. Принимаю его таким, какое есть.

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