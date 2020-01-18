«Шальке» в домашнем матче обыграл «Боруссию М»

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» в домашнем матче победил менхенгладбахскую «Боруссию».
После этой победы «горняки» подымаются на 4 строчку (33 очка) в таблице, гладбахцы на втором месте (35 очков).
Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена
«Шальке-04» - «Боруссия» 2:0 (0:0)
Голы: Сердар 48, Грегоритч 58
«Шальке-04»: Шуберт, Кенни, Кабак, Настасич, Очипка, Калиджури, Омар, Сердар (Бужеллаб 75), Шёпф, Раман (Кутуджу 69), Грегоритч (Бургшталлер 90)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.
«Боруссия»: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Янчке (Штробль 85), Вендт, Денис Закариа, Хофманн, Херрманн (Нойхаус 59), Эмболо (Штиндль 72), Тюрам, Плеа
Главный тренер: Розе Марко.
Предупреждения: Кенни 19, Лайнер 31, Тюрам 51, Кабак 76, Шёпф 79, Янчке 81, Штиндль 90+2
В прошлом туре обе команды потеряли очки.