ГлавнаяНовости

«Шальке» в домашнем матче обыграл «Боруссию М»

сегодня, 00:23
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» в домашнем матче победил менхенгладбахскую «Боруссию».

После этой победы «горняки» подымаются на 4 строчку (33 очка) в таблице, гладбахцы на втором месте (35 очков).

Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена

«Шальке-04» - «Боруссия» 2:0 (0:0)
Голы: Сердар 48, Грегоритч 58

«Шальке-04»: Шуберт, Кенни, Кабак, Настасич, Очипка, Калиджури, Омар, Сердар (Бужеллаб 75), Шёпф, Раман (Кутуджу 69), Грегоритч (Бургшталлер 90)
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

«Боруссия»: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Янчке (Штробль 85), Вендт, Денис Закариа, Хофманн, Херрманн (Нойхаус 59), Эмболо (Штиндль 72), Тюрам, Плеа
Главный тренер: Розе Марко.

Предупреждения: Кенни 19, Лайнер 31, Тюрам 51, Кабак 76, Шёпф 79, Янчке 81, Штиндль 90+2

В прошлом туре обе команды потеряли очки.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Бенфика» переиграла «Спортинг» на выезде
Сегодня, 02:20 Комментарии10
«Хетафе» на выезде разгромил «Леганес»
Сегодня, 00:51 Комментарии2
ПСЖ уверенно обыграл «Монако» на выезде
16 января Комментарии32
«Ювентус» разгромил «Удинезе» в 1/8 финала Кубка Италии
16 января Комментарии64
МЮ обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
16 января Комментарии22
«Ренн» с минимальной разницей переиграл «Ним»
15 января Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 08:27
Рассчитывал на ничейку.
beefs
beefs
сегодня в 08:25
Во, как!!!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 06:57
Спавили тедеску и пошел результат
ДСА
ДСА
сегодня в 05:39
Интрига в чемпионате закручивается сильнее.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 02:05
Вот так быстро одна Боруссия выбывает из чемпионской гонки
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:51
Шальке хорошо усилился и вовремя выгнал Тедеко.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Leha-ha50
сегодня в 00:48
Думал, будет наоборот!
Не братка сейчас Шальке хорош. думаю они в Еврокубки залезут,хоть я не фантик этого клуба)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 00:46
Вагнер делает свое дело может и за ЛЧ зацепятся.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:41
Думал, будет наоборот!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 00:29
Шальке нет сомнения)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100