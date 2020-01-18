«Вест Хэм» и «Эвертон» не смогли выявить сильнейшего

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Эвертоном» в игре 23-го тура АПЛ. «Молотобойцы» (23 очка) занимают шестнадцатое место в турнирной таблице, «ириски» (29 баллов) - одиннадцатые.
Лондон, стадион Лондон Стэдиум
«Вест Хэм» - «Эвертон» 1:1 (1:1)
Голы: Диоп 40 - Калверт-Льюин 44
«Вест Хэм»: Рэндольф, Сабалета, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Снодграсс, Райс, Нобл, Форнальс (Масуаку 60), Лансини (Айети 84), Аллер
Главный тренер: Мойес Дэвид.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Йерри Мина, Холгейт, Динь, Уолкотт (Сидибе 57), Дэвис, Делф, Бернард (Гордон 46), Кин (Ниасс 74), Калверт-Льюин
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждение: Сабалета 90+3
Ранее «Тоттенхэм» не смог переиграть «Уотфорд».