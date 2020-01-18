ГлавнаяНовости

«Вест Хэм» и «Эвертон» не смогли выявить сильнейшего

сегодня, 19:52
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Эвертоном» в игре 23-го тура АПЛ. «Молотобойцы» (23 очка) занимают шестнадцатое место в турнирной таблице, «ириски» (29 баллов) - одиннадцатые.

Лондон, стадион Лондон Стэдиум

«Вест Хэм» - «Эвертон» 1:1 (1:1)
Голы: Диоп 40 - Калверт-Льюин 44

«Вест Хэм»: Рэндольф, Сабалета, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Снодграсс, Райс, Нобл, Форнальс (Масуаку 60), Лансини (Айети 84), Аллер
Главный тренер: Мойес Дэвид.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Йерри Мина, Холгейт, Динь, Уолкотт (Сидибе 57), Дэвис, Делф, Бернард (Гордон 46), Кин (Ниасс 74), Калверт-Льюин
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждение: Сабалета 90+3

Ранее «Тоттенхэм» не смог переиграть «Уотфорд».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ман Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас»
Сегодня, 19:56 ВидеоКомментарии42
«Реал» одержал победу над «Севильей»
Сегодня, 19:53 ВидеоКомментарии50
«Арсенал» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед»
Сегодня, 19:51 ВидеоКомментарии20
Хет-трик Холанда принес «Боруссии» волевую победу над «Аугсбургом»
Сегодня, 19:23 Комментарии33
«Лацио» разгромил «Сампдорию» благодаря хет-трику Иммобиле
Сегодня, 18:50 Комментарии25
«Тоттенхэм» снова не смог обыграть «Уотфорд»
Сегодня, 17:23 Комментарии34
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 20:22
Битва физруков так сказать
BDA8181
BDA8181
сегодня в 19:53
нет слов , одни буквы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100