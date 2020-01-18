«Лацио» разгромил «Сампдорию» благодаря хет-трику Иммобиле

«Лацио» без проблем одержал победу над «Сампдорией» во встрече 20-го тура Серии А. Римляне (45 очков) находятся на третьем месте в турнирной таблице, генуэзцы (19 баллов) - шестнадцатые.
Рим, стадион Олимпико
«Лацио» - «Сампдория» 5:1 (3:0)
Голы: Кайседо 7, Иммобиле 17 (пенальти), Иммобиле 20, Баштуш 54, Иммобиле 65 (пенальти) - Линетти 70
«Лацио»: Стракоша, Патрик, Ачерби (Вавро 66), Раду (Баштуш 49), Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Хони, Кайседо (Адеканье 58), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Чабот, Колли, Мурру (Ауджелло 67), Линетти, Торсби, Виейра, Янкто (Экдаль 46), Капрари, Габбьядини (Бонаццоли 71)
Главный тренер: Раньери Клаудио.
Предупреждения: Виейра 31, Колли 62, Адеканье 69
Удаление: Чабот 74
Ранее «Лацио» разгромил Кремонезе и вышел в 1/4 финала Кубка Италии.
А вот ты за хамство всегда улетаешь в перманент и совершенно по делу.
А вот ты за хамство всегда улетаешь в перманент и совершенно по делу.
И этот забанят! АХХАХА
И этот забанят! АХХАХА
Администрация, вы не считаете, что ник "75" это ругательство? Я понимаю, что это тождественно равно понятию росонерцы, но всё же не стоит пропускать в никнейм такое.
Администрация, вы не считаете, что ник "75" это ругательство? Я понимаю, что это тождественно равно понятию росонерцы, но всё же не стоит пропускать в никнейм такое.
уже по ДВА пеналя середняку римскому ставят( ХАХАХА
уже по ДВА пеналя середняку римскому ставят( ХАХАХА