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«Лацио» разгромил «Сампдорию» благодаря хет-трику Иммобиле

сегодня, 18:50
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)5 : 1Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

«Лацио» без проблем одержал победу над «Сампдорией» во встрече 20-го тура Серии А. Римляне (45 очков) находятся на третьем месте в турнирной таблице, генуэзцы (19 баллов) - шестнадцатые.

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - «Сампдория» 5:1 (3:0)
Голы: Кайседо 7, Иммобиле 17 (пенальти), Иммобиле 20, Баштуш 54, Иммобиле 65 (пенальти) - Линетти 70

«Лацио»: Стракоша, Патрик, Ачерби (Вавро 66), Раду (Баштуш 49), Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Хони, Кайседо (Адеканье 58), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Чабот, Колли, Мурру (Ауджелло 67), Линетти, Торсби, Виейра, Янкто (Экдаль 46), Капрари, Габбьядини (Бонаццоли 71)
Главный тренер: Раньери Клаудио.

Предупреждения: Виейра 31, Колли 62, Адеканье 69

Удаление: Чабот 74

Ранее «Лацио» разгромил Кремонезе и вышел в 1/4 финала Кубка Италии.

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Все комментарии
Sargent
Sargent
сегодня в 21:56
Лацио с победой!
neomessi
neomessi
сегодня в 21:50
Вот он! лучший игрок итальянского чемпионата!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил ГНИДЫ
сегодня в 21:22
Царь твои клоны забанили? И этот забанят! АХХАХА
У меня нет клонов уже давно. Есть этот акк и резерв. Клоны были временной мерой для выявления оборотней среди друзей. И со своей задачей они справились прекрасно)
А вот ты за хамство всегда улетаешь в перманент и совершенно по делу.
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 21:17
Сам твой ник уже не корректен. Администрация, вы не считаете, что ник "75" это ругательство? Я понимаю, что это тождественно равно понятию росонерцы, но всё же не стоит пропускать в никнейм такое.
Царь твои клоны забанили?
И этот забанят! АХХАХА
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил ГНИДЫ
сегодня в 21:15
Администрация а где здесь троллинг? уже по ДВА пеналя середняку римскому ставят( ХАХАХА
Сам твой ник уже не корректен.
Администрация, вы не считаете, что ник "75" это ругательство? Я понимаю, что это тождественно равно понятию росонерцы, но всё же не стоит пропускать в никнейм такое.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Strikers188
сегодня в 21:12
Вот кто настоящий Пеналду, у Иммобиле уже 10 забитых пенальти в этом сезоне во всех турнирах
интерастам и тут остаётся лишь завидовать. Аха-ха)
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 21:07
Орлята матереют, и превращаются в орлов! Вот и Сампу заклевали. ЛЧ уже не представляется нереальной целью!
Groove000
Groove000
сегодня в 21:01
Иммобиле неудержим
juvenale
juvenale
сегодня в 20:45
Лацио таким ходом и скудо возьмут...хотя миланский кабинет при первой же возможности из судьями задавит
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:26
Лацио впечатляет последнее время
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 20:19
Спрячьте Иммобиле от Переса
Juve14
Juve14
сегодня в 20:18
Юве слишком велик для дворовых команд СерииА, по прихоти принтера Юве скинули в СериюБ, но Юве тут же вылез и слишком сильно доминирует над всеми что будто и по сей день играет с клубами Серии Б, а в случае с Миланскими командами то они как из Серии С))) Юве выше Серии А! Это факт!
Boytser
Boytser
сегодня в 20:17
Лацио с победой!
Juve14
Juve14
сегодня в 20:11
Удачи конечно Лацио, попадания в ЛЧ и если случится то победы в СерииА! Но если они идут в ЛЧ просто чтоб попасть а потом сливать его во внутренней борьбе с Юве как всякие слабаки (прецедентов много) , то надо штрафовать таких позорников-умники мля, выходят в ЛЧ, плюют на него и все силы кидают против Юве, Я понимаю принтер вам платит, тем более Юве это Бог которого нужно одолеть и гордится всю свою никчемное существование победой над сильнейшим и легендарным клубом, но надо оставаться бойцами везде, надо бится везде. Но из клубов из Серии А только Юве бъется за Итальянский футбол, остальные слишком слабы и сами это понимают и не начав капиталируют чтоб всем вместе всеми силами броситься на Ювентус, но Ювентус до сих пор всех раскидывал и так и будет господа, чуть сказалось замена тренера на физрука
Нaстасья
Нaстасья ответил Ystavshiy
сегодня в 19:57
Золотая бутса уйдет Иммобиле?!?
Месси или Холанд, думаю
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 19:45
Лацио с победой!
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 19:34
Администрация а где здесь троллинг?

уже по ДВА пеналя середняку римскому ставят( ХАХАХА
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 19:23
уже по ДВА пеналя середняку римскому ставят( ХАХАХА
max74
max74
сегодня в 19:16
Зачёт
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:13
Ай да Иммобиле!
cska plus
cska plus
сегодня в 19:07
Ожидаемо!
Strikers188
Strikers188
сегодня в 19:05
Вот кто настоящий Пеналду, у Иммобиле уже 10 забитых пенальти в этом сезоне во всех турнирах
particular
particular
сегодня в 19:04
Если, иммобилайзер – это противоугонное устройство, то Иммобиле - машина результативности, за которой не угнаться..:))
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 19:03
Золотая бутса уйдет Иммобиле?!?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:00
"Лацио" хочет в ЛЧ.
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