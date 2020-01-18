«Алавес» на выезде обыграл «Леванте»

«Алавес» обыграл «Леванте» в матче 20-го тура Ла Лиги.
После этой встречи «Леванте» занимает 11-ю строчку в таблице (26 очков), а «Алавес» - 14-ю (23 очка).
Валенсия, стадион «Сьютат де Валенсия»
«Леванте» - «Алавес» - 0:1 (0:0)
Гол: Видаль 64
«Леванте»: Айтор, Коке, Кабако, Постиго, Гарсия, Моралес (Эрнани 66), Радойя, Мелеро (Барди 55), Кампанья, Майораль (Леон Лимонес 79), Марти
Главный тренер: Лопес Пако.
«Алавес»: Пачеко, Наварро Хименес, Лагуардия, Эли, Дуарте, Видаль (Понс Риера 82), Камараса (Падилья 89), Ману Гарсия, Луис Риоха (Сайнс 64), Хоселу, Лукас
Главный тренер: Гаритано Асьер.
Предупреждения: Эли 39, Мелеро 42, Наварро Хименес 67, Дуарте 70, Кабако 87, Камараса 89
Напомним, что в матче 19-го тура Ла Лиги «Алавес» сыграл вничью с «Бетисом».