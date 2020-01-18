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«Алавес» на выезде обыграл «Леванте»

сегодня, 16:51
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)0 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

«Алавес» обыграл «Леванте» в матче 20-го тура Ла Лиги.

После этой встречи «Леванте» занимает 11-ю строчку в таблице (26 очков), а «Алавес» - 14-ю (23 очка).

Валенсия, стадион «Сьютат де Валенсия»

«Леванте» - «Алавес» - 0:1 (0:0)
Гол: Видаль 64

«Леванте»: Айтор, Коке, Кабако, Постиго, Гарсия, Моралес (Эрнани 66), Радойя, Мелеро (Барди 55), Кампанья, Майораль (Леон Лимонес 79), Марти
Главный тренер: Лопес Пако.

«Алавес»: Пачеко, Наварро Хименес, Лагуардия, Эли, Дуарте, Видаль (Понс Риера 82), Камараса (Падилья 89), Ману Гарсия, Луис Риоха (Сайнс 64), Хоселу, Лукас
Главный тренер: Гаритано Асьер.

Предупреждения: Эли 39, Мелеро 42, Наварро Хименес 67, Дуарте 70, Кабако 87, Камараса 89

Напомним, что в матче 19-го тура Ла Лиги «Алавес» сыграл вничью с «Бетисом». 

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 17:59
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 17:39
    И ставки профукал.
    AgentART
    AgentART
    сегодня в 17:37
    Алавес с победой!
    MaxRnD
    MaxRnD
    сегодня в 17:05
    Нежданчик
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 17:05
    Алавес с победой
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 17:01
    Леванте потихоньку сползает.
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