«Арсенал» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед»

«Арсенал» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
«Шеффилд Юнайтед» (33) располагается на седьмом месте, «Арсенал» (29) - десятый.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Шеффилд Юнайтед» 1:1 (1:0)
Голы: Габриэл Мартинелли 45 - Флек 83
«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлз, Мустафи, Луис, Сака, Лукас Торрейра, Джака, Пепе, Озил, Габриэл Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа 74)
Главный тренер: Артета Микель.
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Бешич 76), Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем (Робинсон 67), Норвуд, Флек, Стивенс, МакБарни, Муссе (Шарп 56)
Главный тренер: Уайлдер Крис.
Предупреждения: Норвуд 4, Бэлдок 51, Джака 90+1
В параллельном матче «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас».
Ты посмотри на лупоглазое тело - 13 матчей, 1 передача. За последний десяток матчей 0 полезных действий. И это десятка... Турецкий это ска стыд, а не 10ка!
Ты посмотри на лупоглазое тело - 13 матчей, 1 передача. За последний десяток матчей 0 полезных действий. И это десятка... Турецкий это ска стыд, а не 10ка!
Ляказетт бесит, кому нужны эти постоянные фолы в нападении и штрафные, которые он бьет вместо топчика Пепе?
Ляказетт бесит, кому нужны эти постоянные фолы в нападении и штрафные, которые он бьет вместо топчика Пепе?