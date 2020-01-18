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«Арсенал» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед»

сегодня, 19:51
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

«Арсенал» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Шеффилд Юнайтед» (33) располагается на седьмом месте, «Арсенал» (29) - десятый.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Шеффилд Юнайтед» 1:1 (1:0)
Голы: Габриэл Мартинелли 45 - Флек 83

«Арсенал»: Лено, Мэйтленд-Найлз, Мустафи, Луис, Сака, Лукас Торрейра, Джака, Пепе, Озил, Габриэл Мартинелли, Ляказетт (Нкетиа 74)
Главный тренер: Артета Микель.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Бешич 76), Иган, О'Коннелл, Бэлдок, Лундстрем (Робинсон 67), Норвуд, Флек, Стивенс, МакБарни, Муссе (Шарп 56)
Главный тренер: Уайлдер Крис.

Предупреждения: Норвуд 4, Бэлдок 51, Джака 90+1

В параллельном матче «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 21:50
Сумасшедший уровень организации. Они пропустили 22 гола - это второй показатель после Ливерпуля. Именно как команда они сильнее многих в лиге.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:49
В.дерби двух Арсеналов наверняка победил бы тульский, гы гы ;)...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:29
Мало забивают, поэтому теряют очки, кончились времена когда по 3-5 мячей забивали
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 21:05
Лондонский Арсенал после Боксинг Дэй только десятый! Десятый, Карл! Такого провала давно уже не случалось с канонирами. В таком случае им крайне необходимо в этом сезоне постараться выиграть Лигу Европы)
112910415
112910415
сегодня в 21:00
опять двойка
max74
max74
сегодня в 20:19
Шеффид отскок
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
сегодня в 20:12
кстати да, странно почему Ляказет бьет а не Пепе. Ляказет конечно тоже бывало забивал крутые, но не регулярно же, а у Пепе прям видно что это его.
Пепе очень дисциплинированный, это видно, и скромный достаточно. А Ляка с авторитетом в команде. Тут Артете нужно вмешаться и поставить Сашка на место (и имхо его место сейчас лавка или трансферный лист, единственный из игроков команды, кто реально сдал ощутимо по игре)
Drossel
Drossel
сегодня в 20:11
да у нас кризис походу. ну хоть не продуваем как при тренеришке)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил волгодон 2
сегодня в 20:10
Может перестать ставить на их победу?..зае..ли честное слово,которую уже ставку не вывозят..дьявольщина какая-то
Естественно. Я же говорю, у "Арсенала" проблемы не игровые. У них проблемы в том, что никому из игроков (кроме Пепе, Торрейры, Мартинелли) победы вообще не нужны.

Ты посмотри на лупоглазое тело - 13 матчей, 1 передача. За последний десяток матчей 0 полезных действий. И это десятка... Турецкий это ска стыд, а не 10ка!
berda2003
berda2003
сегодня в 20:09
ну, совсем развалился арсенал, больше не ставлю...
dzvinka
dzvinka ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 20:06
По факту это не игровая проблема - результаты команды. Второй тайм контролировали игру, но, господи, если вы забили один гол и все, катаете мячик и вам ничего не нужно - так и получайте. Ляказетт бесит, кому нужны эти постоянные фолы в нападении и штрафные, которые он бьет вместо топчика Пепе?
кстати да, странно почему Ляказет бьет а не Пепе. Ляказет конечно тоже бывало забивал крутые, но не регулярно же, а у Пепе прям видно что это его.
Drossel
Drossel
сегодня в 20:05
нкетию зря выпустили лучшебы гендузю вместо джаки!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:04
Флек, нда. Мне даже после матча Шэффилда с Ливерпулем снилось как он забивает гол, но не Арсеналу.
волгодон 2
волгодон 2 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 20:03
По факту это не игровая проблема - результаты команды. Второй тайм контролировали игру, но, господи, если вы забили один гол и все, катаете мячик и вам ничего не нужно - так и получайте. Ляказетт бесит, кому нужны эти постоянные фолы в нападении и штрафные, которые он бьет вместо топчика Пепе?
Может перестать ставить на их победу?..зае..ли честное слово,которую уже ставку не вывозят..дьявольщина какая-то
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:55
По факту это не игровая проблема - результаты команды. Второй тайм контролировали игру, но, господи, если вы забили один гол и все, катаете мячик и вам ничего не нужно - так и получайте.

Ляказетт бесит, кому нужны эти постоянные фолы в нападении и штрафные, которые он бьет вместо топчика Пепе?
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:54
Обамыча не хватало явно.А его на 3 игры в клетку?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:53
Собрание анонимных слабаков: "Я игрок "Арсенала", и у меня нет яиц" (хлоп-хлоп, хлоп-хлоп)
mphuZ
mphuZ
сегодня в 19:53
Очень вяло играем.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:53
редиски
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