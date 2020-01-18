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Хет-трик Холанда принес «Боруссии» волевую победу над «Аугсбургом»

сегодня, 19:23
АугсбургЛоготип футбольный клуб Аугсбург3 : 5Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» добилась волевой победы над «Аугсбургом» в игре 18-го тура Бундеслиги. «Шмели» (33 очка) находятся на четвертом месте в таблице, «фуггеры» (23 балла) - десятые.

Аугсбург, стадион ВВК-Арена

«Аугсбург» - «Боруссия» Д 3:5 (1:0)
Голы: Нидерлехнер 34, Рихтер 46, Нидерлехнер 55 - Брандт 49, Холанд 59, Санчо 61, Холанд 70, Холанд 79

«Аугсбург»: Кубек, Лихтштайнер, Гаувелеув, Едвай, Макс, Байер (Саренрен-Бази 85), Хедира, Рихтер, Йенсен (Левен 74), Варгас, Нидерлехнер
Главный тренер: Шмидт Мартин.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Холанд 56), Хуммельс, Аканджи, Хакими, Витсель, Брандт, Геррейру, Санчо, Ройс (Дахуд 80), Азар
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Брандт 77

Ранее «Шальке» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 21:34
Пожалуйста, не останавливайте эту машину
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:12
А могли и с десяток забить!!!
старина
старина
сегодня в 21:08
Спасибо Холланд.вытащил реально вместе с Брандтом.Ройс мазал с таких позиций,что впору в РПЛ ехать на весенние поля.Продолжай ,норвежец.в том же духе.
Red_team
Red_team ответил dimagas2
сегодня в 21:06
Лева еще годик-два поиграет от силы.
Я рекорды Левы имел в виду
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 21:03
Вот это матч выдался! Холанд пришел, увидел и забил три мяча) Норвежский вундеркинд великолепен, спору нет.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 20:52
Боруссию с победой!
112910415
112910415
сегодня в 20:50
решил ничего не откладывать ... на все деньги с ходу !
Ozabot
Ozabot
сегодня в 20:50
Очуметь! Он еще и на замену вышел и заколотил хет-трик. А что было бы если в основе вышел? Такое опасное животное приобрели дортмундцы.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 20:50
вангую через год-два в баварию уйдёт,там тропинка натоптона
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
сегодня в 20:49
Этому Холанду нужно попробовать себя в великом Зените .
wingback
wingback
сегодня в 20:34
физрук быстро угробит топчика...
Ozabot
Ozabot
сегодня в 20:33
Поэтому и перешел в «Боруссию», где много классных ассистентов, но ни одного нападающего.
dimagas2
dimagas2 ответил Red_team
сегодня в 20:28
Этот пацан нагнет всю Бундеслигу еще, Лева ему со слезами на глазах завидовать будет походу =)
Лева еще годик-два поиграет от силы.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:17
Много наколотили
Red_team
Red_team ответил Нaстасья
сегодня в 20:07
Вперед шмели!!!
Этот пацан нагнет всю Бундеслигу еще, Лева ему со слезами на глазах завидовать будет походу =)
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 20:00
Поздравляю!
Нaстасья
Нaстасья ответил Red_team
сегодня в 19:57
Ненавижу [censored] руководство МЮ, такого игрока профукали, [censored] тормознутые...
Вперед шмели!!!
Нaстасья
Нaстасья ответил Cympak-05
сегодня в 19:56
Когда то Пако Алькасер так же начинал.
5+1 в этом сезоне в 11 играх, не сказать что совсем плохо
beefs
beefs
сегодня в 19:56
Вот это матч...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 19:55
Сразу за дело взялся малый.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:54
что творит, а?!
Sargent
Sargent
сегодня в 19:49
Боруссию с победой!
Red_team
Red_team
сегодня в 19:47
Ненавижу [censored] руководство МЮ, такого игрока профукали, [censored] тормознутые...
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 19:47
Вот что центрфорвард животворящий делает! Как вышел - сразу команда заиграла, зразу пошли моменты!
Холанн - красавец! Пусть и дальше продолжает в том же духе! Да и команда в целом отмазалась за убогий первый тайм!
andrefino13
andrefino13
сегодня в 19:44
Вот это футболист.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:33
БД зато как игру начали,провалились по полной.В ЛЧ снова позор будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:33
Холанд красавчик, решающие голы в конце матча положил. Это вдвойне ценно...
Zimmer
Zimmer
сегодня в 19:30
Результативно получилось.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:29
Матч удался.
particular
particular
сегодня в 19:27
Без лишних сказок про адаптацию, исполнил дебютную песню голеадора..:))
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