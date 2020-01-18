Хет-трик Холанда принес «Боруссии» волевую победу над «Аугсбургом»

Дортмундская «Боруссия» добилась волевой победы над «Аугсбургом» в игре 18-го тура Бундеслиги. «Шмели» (33 очка) находятся на четвертом месте в таблице, «фуггеры» (23 балла) - десятые.
Аугсбург, стадион ВВК-Арена
«Аугсбург» - «Боруссия» Д 3:5 (1:0)
Голы: Нидерлехнер 34, Рихтер 46, Нидерлехнер 55 - Брандт 49, Холанд 59, Санчо 61, Холанд 70, Холанд 79
«Аугсбург»: Кубек, Лихтштайнер, Гаувелеув, Едвай, Макс, Байер (Саренрен-Бази 85), Хедира, Рихтер, Йенсен (Левен 74), Варгас, Нидерлехнер
Главный тренер: Шмидт Мартин.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек (Холанд 56), Хуммельс, Аканджи, Хакими, Витсель, Брандт, Геррейру, Санчо, Ройс (Дахуд 80), Азар
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Брандт 77
Ранее «Шальке» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию».
Холанн - красавец! Пусть и дальше продолжает в том же духе! Да и команда в целом отмазалась за убогий первый тайм!
Холанн - красавец! Пусть и дальше продолжает в том же духе! Да и команда в целом отмазалась за убогий первый тайм!