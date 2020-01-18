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Директор «Мордовии»: «Надеюсь, что будем играть на стадионе бесплатно»

сегодня, 20:51

Директор «Мордовии» Николай Левин поделился мнением о ситуации с финансами в саранском клубе:

Ситуация в клубе тяжелая. Никто не хочет быть нашим спонсором. Интереса к клубу нет.

В этом году мы планируем играть на «Мордовия Арене». Правительство республики нас в этом поддерживает. На каких условиях «Мордовия» будет играть там? Мы будем работать по договору, он уже прорабатывается.

Надеемся, что будет так, как и должно быть – что мы будем играть на своем стадионе бесплатно.

Ранее стало известно, что «Мордовия» перенесла начало сбора из-за отсутствия финансов.

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Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 21:50
Для кого строили?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:46
Мордовия и стадион, зачем было строить.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:39
Колизей построили, а он никому не нужен.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил unoejk
сегодня в 21:04
Странная ситуация если честно. Киньте всё же пользователя пока просто в игнор, не думаю что он будет так заморачиваться. Ну а если нет, то забанить никогда поздно не будет.
Понял, спасибо.
unoejk
unoejk ответил Да ладно вам
сегодня в 20:55
Добрый день, Ёжик. О Роналдиньо, судя по всему. Я не стал выходить снова из этой лиги, в ней нахожусь сейчас. А на какой аккаунт она оформлена - не знаю. Я могу добавить в игнор Роналдиньо, но лига может быть на другом аккаунте и толку от моего игнора не будет.
Странная ситуация если честно. Киньте всё же пользователя пока просто в игнор, не думаю что он будет так заморачиваться. Ну а если нет, то забанить никогда поздно не будет.
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