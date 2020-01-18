Директор «Мордовии»: «Надеюсь, что будем играть на стадионе бесплатно»

Директор «Мордовии» Николай Левин поделился мнением о ситуации с финансами в саранском клубе:
Ситуация в клубе тяжелая. Никто не хочет быть нашим спонсором. Интереса к клубу нет.
В этом году мы планируем играть на «Мордовия Арене». Правительство республики нас в этом поддерживает. На каких условиях «Мордовия» будет играть там? Мы будем работать по договору, он уже прорабатывается.
Надеемся, что будет так, как и должно быть – что мы будем играть на своем стадионе бесплатно.
Ранее стало известно, что «Мордовия» перенесла начало сбора из-за отсутствия финансов.