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Экс-одноклубник Соболева: «Саша мечтал играть в АПЛ»

сегодня, 18:30

Бывший игрок «Томи» Павел Кудряшов похвалил нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева. В прошлом они вместе выступали за томский клуб.

Теперь Соболь через себя забивает, перекидывает, играет хладнокровно — окреп во всем, прогресс очевиден. Он мечтал играть в АПЛ, ну а российские топ-клубы — как один из лучших бомбардиров может быть к ним не готов?

Того же Дзюбу, считаю, по ряду качеств — скорость, техника, пластичность — Саша превосходит. Прямо сейчас в целом Артем сильнее, вопросов нет, но пройдет года два-три — и намного сильнее будет Соболь.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:20
Соболь рулит
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:48
С таким агентом как у Соболева играть ему только в КС.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 19:49
Соболь через три года будет пердив удивлять.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 19:46
А вот, защитник спартака Кутепов всю жизнь мечтает играть в Милане и ничего.
порт
порт
сегодня в 19:19
А возможен и другой вариант. Пройдёт год, два, а Соболь всё по прежнему в КС.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:01
АПЛ\ФНЛ.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 18:54
тут черчес все решает
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 18:48
уже не мечтает?
drug01
drug01
сегодня в 18:35
Будем смотреть.....
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 18:31
Какой Апл?пердив уровень саши
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