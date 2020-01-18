Экс-одноклубник Соболева: «Саша мечтал играть в АПЛ»

Бывший игрок «Томи» похвалил нападающего «Крыльев Советов» . В прошлом они вместе выступали за томский клуб.

Теперь Соболь через себя забивает, перекидывает, играет хладнокровно — окреп во всем, прогресс очевиден. Он мечтал играть в АПЛ , ну а российские топ-клубы — как один из лучших бомбардиров может быть к ним не готов?

Того же Дзюбу, считаю, по ряду качеств — скорость, техника, пластичность — Саша превосходит. Прямо сейчас в целом Артем сильнее, вопросов нет, но пройдет года два-три — и намного сильнее будет Соболь.