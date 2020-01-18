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Шалимов: «В целом от команды положительное впечатление на сборах»

сегодня, 15:27

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал о работе команды на тренировочном сборе в Турции. Накануне «Ахмат» обыграл венгерский «Пакш» (2:1) в контрольном матче.

Впечатления положительные, потому что на сборах, в этих тренировочных играх ставим четыре задачи. Первая задача — это получить нагрузку, игроки её получили, по нашим данным, в обоих таймах двигались. Вторая задача — чтобы никто не получил травмы. У Нижича ушиб, он пропускает занятие, но это ушиб. Третья задача — как можно больше сделать тактических вещей, которые мы нарабатывали. Хороших вещей в матче было достаточно. Ну и в конце концов, всегда надо ставить задачу победить. В принципе, все 4 задачи мы выполнили.

Такая ситуация, что у нас перебор в тройке атаки, включая молодёжь. Также у «Ахмата» недостает в центре игроков. Во втором тайме, может быть, было не так, как в первом. Ребята играли некоторые не на своих позициях.

Новичкам важно сейчас вписаться в коллектив. Тут они себя чувствуют комфортно, это важно. А дальше идёт работа, ребята все в одинаковом примерно состоянии, все под нагрузками. Делать серьёзные выводы по этой игре нельзя. Ноги не те, когда ты свежий. Брака и ошибок больше. Но, повторюсь, в целом от команды положительное впечатление.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 16:44
Он ещё у руля?
Трубадур
Трубадур
сегодня в 16:32
Скоро Шалимова погонят, редкостный недотренер.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:11
    drug01
    drug01
    сегодня в 15:40
    Надо больше работать чтобы удержаться...
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