Менди: «„Манчестер Сити“ нужно быть сконцентрированным до конца матча»

Защитник «Манчестер Сити» поделился мнением о матче 23-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»:

После матча были расстроены и очень злыми. Мы заслуживали большего.

Мы могли много забить в первом тайме. Они хорошо защищались, но мы были готовы к этому.

Во втором тайме нам удался камбэк, но они забили на последней минуте.

В футболе необходимо до конца матча быть сконцентрированным. Может случиться все что угодно, если расслабиться даже на одну-две секунды.

Пытались сыграть так, как должен играть «Манчестер Сити».