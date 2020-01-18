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Менди: «„Манчестер Сити“ нужно быть сконцентрированным до конца матча»

вчера, 22:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди поделился мнением о матче 23-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»:

После матча были расстроены и очень злыми. Мы заслуживали большего.

Мы могли много забить в первом тайме. Они хорошо защищались, но мы были готовы к этому.

Во втором тайме нам удался камбэк, но они забили на последней минуте.

В футболе необходимо до конца матча быть сконцентрированным. Может случиться все что угодно, если расслабиться даже на одну-две секунды.

Пытались сыграть так, как должен играть «Манчестер Сити».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:22
Ливерпуль доволен этим результатом.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:20
Можно одно сказать - это АПЛ.
drug01
drug01
вчера в 23:54
Такой итог не ждали.....
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