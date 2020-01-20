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Пуч: «„Барселона“ проявила сплочённость, мы заслужили победу»

сегодня, 12:12
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Рикард Пуч прокомментировал победу в матче 20-го тура Примеры над «Гранадой».

Сетьен или Вальверде? Я был доволен всегда, особенно если играл в футбол. Сетьен любит играть в футбол, мы очень довольны. Он сказал мне проявлять смелость, не терять мяч и играть в прессинг.

Гол начался с моего отбора? Были и другие важные элементы, например, замечательная игра пяткой Видаля. Команда проявила сплоченность, мы заслужили победу. Мы очень довольны, победа придаст нам сил.

Останусь ли я в первой команде? Продолжу тренироки так же, как я делаю это каждый год. Если мне скажут вернуться в «Барселону Б», я сделаю это и продолжу играть так, как играл до этого.

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cska plus
cska plus
сегодня в 12:58
Судья выиграл Гранаду.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:26
Пучь один из лучших на поле был,никакий мандражей в пацана,прямо ,как лев,мужчина.
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