Форвард «Монако» Бен-Йеддер оплатил незнакомцу бензин на заправке

сегодня, 14:49

Нападающий «Монако» и сборной Франции сделал добрый жест человеку на автозаправке.

Как сообщает пользователь Twitter, когда его товарищ на автозаправке хотел оплатить бензин, у него отказала банковская карта. Рядом находился Бен-Йеддер и оплатил ему бензин.

Когда твой друг попал в засаду на заправке и у него не срабатывает оплата по карте, то тут появляется Виссам Бен-Йеддер и оплачивает ему бензин. Это реально мировой уровень. Мне определенно нравится этот игрок.

Отметим, что Бен-Йеддер был признан лучшим игроком «Монако» в первой части Лиги 1.