ГлавнаяНовости

Форвард «Монако» Бен-Йеддер оплатил незнакомцу бензин на заправке

сегодня, 14:49

Нападающий «Монако» и сборной Франции Виссам Бен-Йеддер сделал добрый жест человеку на автозаправке.

Как сообщает пользователь Twitter, когда его товарищ на автозаправке хотел оплатить бензин, у него отказала банковская карта. Рядом находился Бен-Йеддер и оплатил ему бензин.

Когда твой друг попал в засаду на заправке и у него не срабатывает оплата по карте, то тут появляется Виссам Бен-Йеддер и оплачивает ему бензин. Это реально мировой уровень. Мне определенно нравится этот игрок.

Отметим, что Бен-Йеддер был признан лучшим игроком «Монако» в первой части Лиги 1.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игроки «Локомотива» отметили Крещение, окунувшись в Средиземном море
Вчера, 08:55 ФотоВидеоКомментарии20
Футболисты, выбравшие обычные профессии
14 январяСтанислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии6
Хакан Шукюр: «Работаю таксистом в США»
13 января Комментарии46
Антон Миранчук сменил имидж и стал блондином
13 января ВидеоКомментарии17
Домашние питомцы футболистов. Огромная собака Месси, кот Салаха и другие животные
13 январяЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии4
Моуриньо не смог справиться с телефоном, МЮ показал форму с драконами
12 январяЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ariec93
ariec93 ответил cska plus
сегодня в 16:27
Так это друг или незнакомец?
Оплатил другу незнакомца.
Дамир Скомина
Дамир Скомина
сегодня в 16:15
головину?
Sadjon
Sadjon
сегодня в 15:44
Ну молодец, что тут еще скажешь......
Леха Малышев
Леха Малышев ответил cska plus
сегодня в 15:01
Прочитайте внимательно 😊
cska plus
cska plus
сегодня в 14:58
Так это друг или незнакомец?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:56
Друг такой: заправьте на 10 евро
Бен йедер: я заплачу
Друг: полный бак и там ещё канистры в багажнике!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:53
Подумаешь....спешил небось...
С его доходами можно и заправку подарить...Не обеднев...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100