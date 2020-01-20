Форвард «Монако» Бен-Йеддер оплатил незнакомцу бензин на заправке

Нападающий «Монако» и сборной Франции Виссам Бен-Йеддер сделал добрый жест человеку на автозаправке.
Как сообщает пользователь Twitter, когда его товарищ на автозаправке хотел оплатить бензин, у него отказала банковская карта. Рядом находился Бен-Йеддер и оплатил ему бензин.
Когда твой друг попал в засаду на заправке и у него не срабатывает оплата по карте, то тут появляется Виссам Бен-Йеддер и оплачивает ему бензин. Это реально мировой уровень. Мне определенно нравится этот игрок.
Monsieur Ben Yedder. Un prince. 👑 pic.twitter.com/InbNpMkX5b— antho (@anthoooo98) 17 января 2020 г.
Отметим, что Бен-Йеддер был признан лучшим игроком «Монако» в первой части Лиги 1.
Бен йедер: я заплачу
Друг: полный бак и там ещё канистры в багажнике!
Бен йедер: я заплачу
Друг: полный бак и там ещё канистры в багажнике!
С его доходами можно и заправку подарить...Не обеднев...
С его доходами можно и заправку подарить...Не обеднев...