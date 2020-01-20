Главный минус футболистов из ЕАЭС

сегодня, 10:30

У «Зенита» на просмотре лучший игрок Казахстана, и «Соккер.ру» подмечает, что у него общий минус с коллегами из РПЛ .

Бауыржан Исламхан – приличный футболист. Разностороннее, чем Кокорин, поскольку у Александра нет богатого набора финтов, яркого дальнего удара, реже открывается под разрезающие передачи и сам их редко делает.

Кокорин не одинаково силен на позициях плеймейкера, инсайда и вингера. И хотя потенциальный новичок «Зенита» не нападающий, как Александр, у них общий минус – медленно принимают решения. В чемпионате Казахстана у Исламхана, понятное дело, статистика Чингисхана.

Капитан «Кайрата» на родине доминировал, играл легко, красиво и нагло. Часто залетали голы после дальних выстрелов – в топ-5 таким могут похвастаться только мастера штрафных, вроде Месси и Депая, или люди с обводящими ударами, как у Мареза.

Но почему Исламхан в 27 лет оказывается свободным агентом, но нет очереди из клубов Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги? Все скауты согласятся, что парень заиграет только в медленной лиге. Слишком длинные паузы берет, привык к пространству и пустым зонам.

Умеет все, а не бежит, как надо. И вот тут вспоминайте типичные игры Кокорина – Александр не попал в ведущие клубы Европы до 28 лет по той же причине, что Исламхан. Одновременно футболистов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в РПЛ может стать больше.

Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Молдовы не будут легионерами, но что у них общее? Лишние паузы. Сравните с теми же южными корейцами – Сон умеет ускориться, поэтому играет в «Тоттенхэме», а Павлюченко там же прозвали «Спящим гигантом».

В отдельно взятом матче ЛЧ ребята из Казахстана или Беларуси могут собраться и выдать хороший пробег, но чем обычно закачивается их путь в Европе? Тем же, что у российских клубов. Вспомните еврокубковую осень и стиль, который использовали представители РПЛ .

«Краснодар» с «Порту» играл вторым номером, с «Олимпиакосом» - не выдержал скоростей соперника. «Бенфика» и «Лейпциг» загнали «Зенит». «Локомотив» попал в группу, где «автобус» был основной тактикой, а когда пытались раскрыться – нарывались на поражения.

Никто не предлагает «Спартаку» нестись вперед, когда встречает «Ливерпуль». Но важно ставить на скорость. Например, сборная России, когда играла против Казахстана, показала разницу уже между РПЛ и тамошней лигой – потому и нет наплыва казахских футболистов.

Может, армянские ребята держат темп? Джоркаефф получил французскую школу, что сделало сына армянки чемпионом мира и Европы, а Мхитаряну не хватило даже воспитания в «Шахтере» – нет у него темповой игры для большой лиги.

Никого Генрих Гамлетович не напоминает? Аршавин и Глеб столкнулись с теми же проблемами. Как только Андрей и Александр начали недорабатывать при подготовке – голого таланта не хватило, пришлось уехать в более скромные лиги, где возраст и медлительность не стали помехами.

Причем речь о главных талантах своего поколения в Армении, России и Беларуси. И позиции такие, где наличие пауз не критично, если есть класс. А Исламхан - казахский Аршавин, стиль другой, но позиция похожая, крен влево. И ему без интенсивности в РПЛ не заиграть.

За три десятилетия российский футбол выпустил Аленичева и Жиркова, коих можно считать футболистами, способными хотя бы время от времени держать темп топ-5. А Карпин не бежал, как классический вингер, Мостовой, Аршавин, Лоськов – все другие.

Еще были не быстрые форварды Погребняк, Павлюченко, Смолов, Дзюба. Бывают редкие исключения, вроде Кержакова или Анюкова, но скорость зависит от профессионализма футболиста. Ибрагимович и Роналду в сто лет радуют ускорениями, поскольку спортсмены.

А Быстрову для вечного спринта профессионализма не хватило. Зырянов или Широков – примеры мастеров стоячего футбола, и таких в российском футболе большинство. А что говорить о Казахстане, Армении или Беларуси, где футбольные школы беднее и чемпионаты слабее?

В России «выносливый» сыграет 40 матчей за сезон, в топ-5 ленивый по природе Азар играл по 50-60. В РПЛ даже мастеров ускорений на весь матч не хватает. Сулейманов тридцать метров может пробежать быстро, но выносливым Шапи пока не является.

Дзагоев не отличался скоростной выносливостью с футбольных пеленок. Как там вчера Слуцкий подколол главную школу техничного футбола в стране? «Знаменитая осетинская техника, которой вы так гордитесь, и которую никто не видел». Это ведь прекрасная шутка.

Сюда можно и россиян добавить, и ингушей (старшего Бакаева паузы ограничивают страшно), и кого угодно, взращенного по законам лимита. Если возьмете белорусов, то рядом с Глебом будут в лучшем случае напористые, как Калачев, возьмете казахов – раньше игроками года там были вратарь и центральный защитник.

Если где-то в РПЛ или соседних лигах появляется скорость как отличительная черта, то речь чаще о легионерах. Лоськов, Аршавин, Зырянов, Смолов и Дзюба – все были игроками года в России, не относятся к быстрым футболистам. И статично работали не так, чтобы посчитать их вторым Азаром.

В странах ЕАЭС огромные проблемы с воспитанием быстрых и одновременно выносливых игроков. Черышев – гражданин Испании, Фернандес – Бразилии. Один Головин, когда разживется опытом, может стать игроком, который выдержит скорости топ-5. И плохо, что почти все медлительные.

В РПЛ ведь увеличат количество матчей, а поскольку многие команды любят действовать закрыто, то нет предпосылок, что смелость и скорость станут девизом. А школа тут важна. Почему футболисты из киевского «Динамо» выиграли три «Золотых мяча», а игроки из «Спартака» - ни одного?

Потому что Беланова, Блохина и Шевченко иначе готовили, они бежали. Воспитанники украинского футбола работали на другой скорости, чем почти все легенды российского футбола. А теперь скауты ведущих клубов в основном не верят, что можно взять российского парня и «прокачать», избавив от пауз.

В большом клубе скорее поверят в Зинченко или Миколенко, в чьей футбольной школе изначально есть скоростной аспект, как у Коноплянки. Украинцам также помогли бразильцы из «Шахтера», а вот наличие быстрых иностранцев в ЦСКА или «Спартаке» не сделало воспитанников этих клубов резкими.

В РПЛ обожают размеренность. Дзюба думает три секунды, и лишь затем отдает голевой пас. Стоит в штрафной на одном месте, но мяч долетает до его головы. Артем - не игрок-молния, но лучший футболист сезона. Титов тоже обожал работать за счет выбора позиции, а вот быстрые ребята в РПЛ в основном легионеры.

Отсюда и разрыв при очных матчах с грандами. Даже то, что может показаться вам размеренной рациональностью «Ливерпуля» - недосягаемая скорость для РПЛ . А уж когда Клопп приказывает включить максимум – видите другую планету. Поэтому интерес «Зенита» к Исламхану вправду символичный.

РПЛ расширяют, чтобы стало больше матчей? Но и нагрузки вырастут, да и Кубок России реформируют. Но при этом никто даже не думает менять провальную систему подготовки – вроде бы ставят на силу, а ее по факту нет, как и скорости. Уж точно нет копирования принципов школ «Бенфики» и «Аякса».

По выносливости в России не получили монстров – «Зенит» в сложной игре ЛЧ обычно висел на своих воротах, молясь на сэйвы Малафеева, Лодыгина, Лунева или Кержакова. И по культуре работы с мячом отстали. В странах ЕАЭС техничными называют пешеходов, а быстро применять дриблинг практически никто не умеет.

Даже Семак был слишком медленным, чтобы повторить путь Аленичева, выиграв ЛЕ и ЛЧ в Европе. Даже Жиркову не хватило моральной готовности к конкуренции и класса, чтобы задавить мощных конкурентов в «Челси» и стать аналогом Виллиана – парнем, который провел в «Челси» более 300 матчей за семь неполных сезонов.

Российским, казахским или армянским футболистам смешно тягаться с бразильцами во всем, что касается скоростной игры, но можно хотя бы наличие проблемы признать. В странах ЕАЭС, чьих игроков в РПЛ считают достаточно квалифицированными, чтобы сделать поблажку – не считать легионерами, хотя таковыми будут аргентинцы, французы, испанцы или бразильцы, есть одна общая беда.

Как ее решить? Только сменой системы воспитания футболистов, ведь если Дзюба, Кокорин, Смолов, Кудряшов или Семенов – медленные игроки, то в их возрасте уже ничего не изменить. У Исламхана в 27 лет та же история, в «Зените» окажется успешным игроком основы, только если уйдет Дриусси – появится место слева в атаке, и РПЛ окажется такой медленной, что лидер сборной Казахстана не заметит разницы с Казахстаном.

Но это вряд ли. Даже быстрый во всех отношениях Промес так привык к темпу РПЛ , что не заиграл в Испании. Если бы переходы на новый уровень были простыми, то ведущие игроки из России давно рубились в топ-5, а их места вперемешку с местной молодежью заняли белорусы, казахи, армяне и киргизы. И раньше никто не запрещал набирать футболистов из этих стран, но исторически главными легионерами в РПЛ были украинцы и бразильцы.

Сейчас и тех, и других стало необычно мало. Дефицит быстрых игроков заметен, раз Дзюба не кажется медлительным форвардом, Крыховяк в солидном возрасте оказывается чуть ли не главным живчиком, а не самые резкие Оздоев, Влашич или Бакаев – среди героев первой части сезона. Старичок Еременко пешком разбирается со всеми, Ивановича и Ракицкого на скорости не опережают.