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Главный минус футболистов из ЕАЭС

сегодня, 10:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Бакаев Зелимхан
Бакаев Зелимхан
Полузащитник

У «Зенита» на просмотре лучший игрок Казахстана, и «Соккер.ру» подмечает, что у него общий минус с коллегами из РПЛ.  

Бауыржан Исламхан – приличный футболист. Разностороннее, чем Кокорин, поскольку у Александра нет богатого набора финтов, яркого дальнего удара, реже открывается под разрезающие передачи и сам их редко делает.  

Кокорин не одинаково силен на позициях плеймейкера, инсайда и вингера. И хотя потенциальный новичок «Зенита» не нападающий, как Александр, у них общий минус – медленно принимают решения. В чемпионате Казахстана у Исламхана, понятное дело, статистика Чингисхана.  

Капитан «Кайрата» на родине доминировал, играл легко, красиво и нагло. Часто залетали голы после дальних выстрелов – в топ-5 таким могут похвастаться только мастера штрафных, вроде Месси и Депая, или люди с обводящими ударами, как у Мареза.  

Но почему Исламхан в 27 лет оказывается свободным агентом, но нет очереди из клубов Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги? Все скауты согласятся, что парень заиграет только в медленной лиге. Слишком длинные паузы берет, привык к  пространству и пустым зонам.  

Умеет все, а не бежит, как надо. И вот тут вспоминайте типичные игры Кокорина – Александр не попал в ведущие клубы Европы до 28 лет по той же причине, что Исламхан. Одновременно футболистов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в РПЛ может стать больше.  

Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Молдовы не будут легионерами, но что у них общее? Лишние паузы. Сравните с теми же южными корейцами – Сон умеет ускориться, поэтому играет в «Тоттенхэме», а Павлюченко там же прозвали «Спящим гигантом».  

В отдельно взятом матче ЛЧ ребята из Казахстана или Беларуси могут собраться и выдать хороший пробег, но чем обычно закачивается их путь в Европе? Тем же, что у российских клубов. Вспомните еврокубковую осень и стиль, который использовали представители РПЛ

«Краснодар» с «Порту» играл вторым номером, с «Олимпиакосом» - не выдержал скоростей соперника. «Бенфика» и «Лейпциг» загнали «Зенит». «Локомотив» попал в группу, где «автобус» был основной тактикой, а когда пытались раскрыться – нарывались на поражения. 

Никто не предлагает «Спартаку» нестись вперед, когда встречает «Ливерпуль». Но важно ставить на скорость. Например, сборная России, когда играла против Казахстана, показала разницу уже между РПЛ и тамошней лигой – потому и нет наплыва казахских футболистов.  

Может, армянские ребята держат темп? Джоркаефф получил французскую школу, что сделало сына армянки чемпионом мира и Европы, а Мхитаряну не хватило даже воспитания в «Шахтере» – нет у него темповой игры для большой лиги.  

Никого Генрих Гамлетович не напоминает? Аршавин и Глеб столкнулись с теми же проблемами. Как только Андрей и Александр начали недорабатывать при подготовке – голого таланта не хватило, пришлось уехать в более скромные лиги, где возраст и медлительность не стали помехами.  

Причем речь о главных талантах своего поколения в Армении, России и Беларуси. И позиции такие, где наличие пауз не критично, если есть класс. А Исламхан  - казахский Аршавин, стиль другой, но позиция похожая, крен влево. И ему без интенсивности в РПЛ не заиграть.  

За три десятилетия российский футбол выпустил Аленичева и Жиркова, коих можно считать футболистами, способными хотя бы время от времени держать темп топ-5. А Карпин не бежал, как классический вингер, Мостовой, Аршавин, Лоськов – все другие.  

Еще были не быстрые форварды Погребняк, Павлюченко, Смолов, Дзюба. Бывают редкие исключения, вроде Кержакова или Анюкова, но скорость зависит от профессионализма футболиста. Ибрагимович и Роналду в сто лет радуют ускорениями, поскольку спортсмены.  

А Быстрову для вечного спринта профессионализма не хватило. Зырянов или Широков – примеры мастеров стоячего футбола, и таких в российском футболе большинство. А что говорить о Казахстане, Армении или Беларуси, где футбольные школы беднее и чемпионаты слабее?  

В России «выносливый» сыграет 40 матчей за сезон, в топ-5 ленивый по природе Азар играл по 50-60. В РПЛ даже мастеров ускорений на  весь матч не хватает. Сулейманов тридцать метров может пробежать быстро, но выносливым Шапи пока не является.  

Дзагоев не отличался скоростной выносливостью с футбольных пеленок. Как там вчера Слуцкий подколол главную школу техничного футбола в стране? «Знаменитая осетинская техника, которой вы так гордитесь, и которую никто не видел». Это ведь прекрасная шутка. 

Сюда можно и россиян добавить, и ингушей (старшего Бакаева паузы ограничивают страшно), и кого угодно, взращенного по законам лимита. Если возьмете белорусов, то рядом с Глебом будут в лучшем случае напористые, как Калачев, возьмете казахов – раньше игроками года там были вратарь и центральный защитник.  

Если где-то в РПЛ или соседних лигах появляется скорость как отличительная черта, то речь чаще о легионерах. Лоськов, Аршавин, Зырянов, Смолов и Дзюба – все были игроками года в России, не относятся к быстрым футболистам. И статично работали не так, чтобы посчитать их вторым Азаром. 

В странах ЕАЭС огромные проблемы с воспитанием быстрых и одновременно выносливых игроков. Черышев – гражданин Испании, Фернандес – Бразилии. Один Головин, когда разживется опытом, может стать игроком, который выдержит скорости топ-5. И плохо, что почти все медлительные.  

В РПЛ ведь увеличат количество матчей, а поскольку многие команды любят действовать закрыто, то нет предпосылок, что смелость и скорость станут девизом. А школа тут важна. Почему футболисты из киевского «Динамо» выиграли три «Золотых мяча», а игроки из «Спартака» - ни одного?  

Потому что Беланова, Блохина и Шевченко иначе готовили, они бежали. Воспитанники украинского футбола работали на другой скорости, чем почти все легенды российского футбола. А теперь скауты ведущих клубов в основном не верят, что можно взять российского парня и «прокачать», избавив от пауз. 

В большом клубе скорее поверят в Зинченко или Миколенко, в чьей футбольной школе изначально есть скоростной аспект, как у Коноплянки. Украинцам также помогли бразильцы из «Шахтера», а вот наличие быстрых иностранцев в ЦСКА или «Спартаке» не сделало воспитанников этих клубов резкими.  

В РПЛ обожают размеренность. Дзюба думает три секунды, и лишь затем отдает голевой пас. Стоит в штрафной на одном месте, но мяч долетает до его головы. Артем - не игрок-молния, но лучший футболист сезона. Титов тоже обожал работать за счет выбора позиции, а вот быстрые ребята в РПЛ в основном легионеры.  

Отсюда и разрыв при очных матчах с грандами. Даже то, что может показаться вам размеренной рациональностью «Ливерпуля» - недосягаемая скорость для РПЛ. А уж когда Клопп приказывает включить максимум – видите другую планету. Поэтому интерес «Зенита» к Исламхану вправду символичный.  

РПЛ расширяют, чтобы стало больше матчей? Но и нагрузки вырастут, да и Кубок России реформируют. Но при этом никто даже не думает менять провальную систему подготовки – вроде бы ставят на силу, а ее по факту нет, как и скорости. Уж точно нет копирования принципов школ «Бенфики» и «Аякса».  

По выносливости в России не получили монстров – «Зенит» в сложной игре ЛЧ обычно висел на своих воротах, молясь на сэйвы Малафеева, Лодыгина, Лунева или Кержакова. И по культуре работы с мячом отстали. В странах ЕАЭС техничными называют пешеходов, а быстро применять дриблинг практически никто не умеет.  

Даже Семак был слишком медленным, чтобы повторить путь Аленичева, выиграв ЛЕ и ЛЧ в Европе. Даже Жиркову не хватило моральной готовности к конкуренции и класса, чтобы задавить мощных конкурентов в «Челси» и стать аналогом Виллиана – парнем, который провел в «Челси» более 300 матчей за семь неполных сезонов.  

Российским, казахским или армянским футболистам смешно тягаться с бразильцами во всем, что касается скоростной игры, но можно хотя бы наличие проблемы признать. В странах ЕАЭС, чьих игроков в РПЛ считают достаточно квалифицированными, чтобы сделать поблажку – не считать легионерами, хотя таковыми будут аргентинцы, французы, испанцы или бразильцы, есть одна общая беда. 

Как ее решить? Только сменой системы воспитания футболистов, ведь если Дзюба, Кокорин, Смолов, Кудряшов или Семенов – медленные игроки, то в их возрасте уже ничего не изменить. У Исламхана в 27 лет та же история, в «Зените» окажется успешным игроком основы, только если уйдет Дриусси – появится место слева в атаке, и РПЛ окажется такой медленной, что лидер сборной Казахстана не заметит разницы с Казахстаном.  

Но это вряд ли. Даже быстрый во всех отношениях Промес так привык к темпу РПЛ, что не заиграл в Испании. Если бы переходы на новый уровень были простыми, то ведущие игроки из России давно рубились в топ-5, а их места вперемешку с местной молодежью заняли белорусы, казахи, армяне и киргизы. И раньше никто не запрещал набирать футболистов из этих стран, но исторически главными легионерами в РПЛ были украинцы и бразильцы.  

Сейчас и тех, и других стало необычно мало. Дефицит быстрых игроков заметен, раз Дзюба не кажется медлительным форвардом, Крыховяк в солидном возрасте оказывается чуть ли не главным живчиком, а не самые резкие Оздоев, Влашич или Бакаев – среди героев первой части сезона. Старичок Еременко пешком разбирается со всеми, Ивановича и Ракицкого на скорости не опережают.  

Раньше были резкие легионеры, а теперь и их нет. Интересно, когда РПЛ станет лигой быстрых команд и футболистов? Разрыв с другими чемпионатами растет, что доказал осенний провал в Европе, молодежь нужно воспитывать иначе – современно.   

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ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 13:05
Полностью согласен. Хочется только добавить, что на мой взгляд корни проблемы в воспитании детского и юношеского футбола. Нет культуры паса и, особенно, приёма. Когда смотрел матчи молодёжек России и Сербии, ЦСКА и РМ очень часто отмечал, что европейские игроки в большинстве случаев принимают мяч, в касание сразу отправляя его себе на ход, или уже получая снаряд, ищут адресат для следующей передачи. Отсюда и скорости в атаке. Наши же мяч остановят (и то зачастую с отскоком), поелозят его и потом, если сразу не потеряли, начинают думать а чего с ним, собственно делать.
Дамир Скомина
Дамир Скомина ответил Нехорошие люди
сегодня в 12:11
ВТОРОСОРТНЫЕ? Второсортный - это Мане или Лукаку, а дырусси 122второсортный))))АХАХА!
Нехорошие люди
Нехорошие люди
сегодня в 11:47
Ужа начал проект узбеками разными интересоваться!
Второсортные дриусси и Ригони уже не нужны?
А зулус с зеком???
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 11:32
Сойдет для нашей колхозной Откат-Лиги.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:14
Слишком много абзацев в тексте. А по теме, неплохой анализ, но критики новой системы не увидел.
112910415
112910415
сегодня в 10:55
наш футбол не тормоз, он медленный газ !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:53
РПЛ - медленная лига, а виноваты в этом казахи и белорусы? Так даже немцы, итальянцы, голландцы, переходя сюда, начинают играть медленно. Так что же вы хотите от казахов? И при чем тут квалификация игроков из стран ЕАЭС? Разве из-за их квалификации их сделали паспортистами? Просто политика. Зачем сравнивать твердое с кислым? И зачем это обсуждать? Увеличение рынка игроков - паспортистов по крайней мере пошатнет в РПЛ ранее незыблемые позиции россиян. А это уже хорошо. Вы же хотите отмены лимита? Так чего же вы боитесь конкуренции казахов и белорусов с армянами? Белорусский и казахские рынки игроков не избалованы и не перегреты шальными деньгами. Тут пока еще можно по смехотворным для РПЛ ценам взять вполне приличного игрока. А насчет скорости, я понимаю если бы РПЛ была быстрой лигой, а казахи с белорусами ее портили, так ведь нет же
Дамир Скомина
Дамир Скомина ответил Дамир Скомина
сегодня в 10:42
А уж про такие симулякры, как Краснодар либо Ростов, и говорить-то даже и нечего.)))) Первый же равный соперник их выбивал.)))))
Absinthe3
Absinthe3
сегодня в 10:42
"Еще были не быстрые форварды Погребняк, Павлюченко, Смолов, Дзюба" - ключевое слово "были")))
"Сюда можно и россиян добавить, и ингушей" - Ингушетия получила независимость?
Дамир Скомина
Дамир Скомина
сегодня в 10:40
Спасибо великолепным, великим цска и зениту за воспитание целого великого поколение. Спасибо за _ _ _ бу, которая не может даже Сан-Марино забить, но зато тырит мелочь по карманам быстрее всех. Спасибо за дыркинфеева, которое пропускало даже от Люксембурга и Азербайджана и банально не умеет играть ни ногами, ни на выходе. Спасибо за галавина. Тут пишут, что даже медленно играющий Ливерпуль быстрее зенита на максималках, при этом даже корректно играющие галавин, вернблум, дзагоев грубее Бускетса, Рамоса и Диего Косты. Спасибо за кокорина и мамаева, ну тут и сказать-то нечего. Спасибо за игнашевича, березуцких, молофеева, чипсоеда, глагола, оздоева......

А ведь у России были свои Бенфика и Аякс в одном лице. Тогдашние звёзды российского футбола не боялись уезжать в заграницу и заиграли там. Подумать только - галавина освистывают болельщики французского клуба, а Мостовому поставили памятник и нарекли царём болельщики испанского клуба!
И этот клуб, кстати, драл вышеупомянутые Бенфику и Аякс на классе!

Почувствуйте разницу. Одни годами стабильно рвали всех в Европе, другие ради двух еврокастрюлек уничтожили весь футбол в стране, и в итоге сами себя.
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