Футболисты, выбравшие обычные профессии

сегодня, 15:00

Таксист и врач забивали на чемпионатах мира по футболу? Заковыристые жизненные истории – на «Соккер.ру».

Раньше футбол высокого уровня не делал человека сразу богатым. Боб Пэйсли – легендарный игрок и тренер «Ливерпуля», а еще ветеран Второй мировой войны, после победы повстречал будущую жену Джесси. И когда пошел знакомиться с ее родителями, то сознался будущему тестю, что играет за «красных».

«Хорошо, что футболист, а профессия у тебя какая?» Пришлось Бобу выкручиваться и заявить, что еще умеет класть кирпич. «Вот, отличная специальность, с голода не помрете». По той же причине – неверия, что футбол – серьезная работа, мама заставила юного Дель Пьеро получить диплом бухгалтера.

Гордон Рэмзи – знаменитый шеф-повар, быстро сменил футбольное поле на кухню. А Хулио Иглесиас – вратарь из академии «Реала», после автокатастрофы в больнице стал бренчать на гитаре от скуки и запел. Но есть и обратные истории.

Хакан Шукюр - таксист

Все режимы похожи в своих реакциях. Победитель Кубка УЕФА , призер чемпионата мира и лучший снайпер в истории сборной Турции продает книги и работает водителем Uber в Вашингтоне. Раньше Хакан пытался зарабатывать, открыв кофейню с пекарней, но о бизнесе в Сан-Франциско прознали в Стамбуле, начали подсылать ходоков с завуалированными угрозами.

Где миллионы евро, которые заработал Шукюр футболом, где деньги от бизнеса? Конфисковали турецкие власти. Не факт, что Хакан был прямо причастен к попытке военного переворота – авторитарного Эрдогана пытались снять приверженцы курса светской европейской Турции, но поскольку Шукюр вышел из партии власти – выдали ордер на арест экс-форварда.

Печальная история. Например, турка, который в Сан-Франциско сделал селфи с Хаканом, дома отправили в тюрьму на 14 месяцев. Отец Шукюра не успел или не захотел уехать, и старика посадили, а выпустили только из-за смертельной болезни. Мать форварда плачет, когда говорит с сыном и внуками, ведь не могут увидеться. А Шукюру цинично передавали весточку, что стоит попросить о помиловании – и деньги вернут, и министром каким-то сделают.

Но Хакан начал работать таксистом. Зато знаем, что есть принципы – не хочет, чтобы Турция возвращалась в Средневековье. Пока на родине Шукюра ждет тюрьма, и это не шутка – 160 000 человек были арестованы, иногда речь просто о беременных женах ученых или врачей, обвиненных в нелояльности. Причем не факт, что Хакан даже был участником переворота, просто испугались его популярности.

Ли Бойер – фермер

Какой может быть новая профессия у человека, который дрался с собственным одноклубником прямо на поле? Конечно же, нечто умиротворяющее, вроде рыбалки. Жесткий Ли Бойер – хавбек «Лидса», «Вест Хэма» и «Ньюкасла», в 2015 году купил озеро во Франции. В регионе Шампань выращивает тысячи огромных карпов, стал на время рыбным фермером.

Когда Ли еще был футболистом, то каждый июнь с друзьями ездил в деревню Оркунт на рыбалку, а когда узнал, что старенький хозяин озера приболел – выкупил его бизнес. Несколько лет Бойер занимался в глуши тем, что разводил карпов, которых потом приезжали ловить любители этого вида охоты. Только в 2018 году стал тренером – возглавил родной «Чарльтон». Но ферму не забросил, как есть свободная минутка – мотается во Францию на каникулы.

Сократес – врач

Наличие высокого интеллекта у высокого бразильца помогло ему разжиться прозвищем Доктор – в смысле «профессор», человек с ученой степенью. У Сократеса был диплом университета Сан-Паулу, и легендарный игрок сборной Бразилии смог работать врачом после завершения карьеры футболиста.

Сократес был необычным, интересным человеком. Не совсем удивительно, что стал педиатром, использовал знания. Доктор выписывал рецепты детишкам, и был хорош во всем, за что брался. Разумеется, и на ТВ появлялся, и колонки в газетах вел, не только о спорте, писал также о политике и экономике. Бразилец не слыл, а был интеллектуалом, любил разные науки.

Очаровался книгами особенно сильно, когда после переворота увидел, как отец сжигает отдельные экземпляры из семейной библиотеки, чтобы не посадили, когда найдут. За четыре года до ЧМ -14 Сократес взялся за фантастический роман о чемпионате. Но у этого доктора два минуса – был алкоголиком и много курил. Выпивка погубила отца шестерых детей в 2011 году в возрасте 57 лет.

Том Финни – сантехник

Сейчас к вам не придет чинить кран футболист сборной Англии – так могут начинаться разве что сны верных поклонниц Бекхэма, или кого там девушки выберут из нынешнего состава команды Саутгейта. А вот легендарный нападающий «Престон Норд Энд» и сборной Англии Финни – 76 матчей и 30 голов, послушал отца и нашел себе «нормальную профессию».

Футболом прокормить семью в конце 40-х было в разы сложнее, чем сейчас. Так что Том параллельно играл и работал водопроводчиком. Прозвище у него было соответствующее – «Престонский сантехник». Сотни раз Финни приезжал на вызовы и помогал клиентам справиться с их проблемами с водопроводом. Немногие сантехники становились рыцарями, а Финни в 1998 получил орден Британской империи.

Гуннар Нордаль – экскурсовод

Туристический гид с 43 голами в 33 играх за сборную Швеции! Аршавин если и будет водить туристические экскурсии по Санкт-Петербургу, то в рамках благотворительной акции «Зенита». А вот пятикратный лучший снайпер Серии А, один из главных форвардов в истории футбола – рекордсмен «Милана» по голам, Олимпийский чемпион Нордаль на старости лет устроился в туристическую фирму.

После завершения звездной карьеры Гуннар безуспешно пытался стать главным тренером – получалось куда хуже, чем у его напарника Лидхольма. Поэтому на закате жизни Нордаль возглавлял группы шведских туристов – летали в Италию. Экскурсовод был популярным, ведь мог травить футбольные байки, а полуостров знал и обожал. Кстати, именно в одной из таких поездок в бассейне отеля Нордаля и настиг смертельный инфаркт.

Арьян Де Зеув – полицейский

Не путать с Деми! С легендой «Спартака» бывший центральный защитник, футболист «Уигана» и «Портсмута», не родственник. Зато Арьян после завершения футбольной карьеры решил вернуться в родные Нидерланды и придумал нелегкую, но увлекательную профессию – пошел в полицейскую академию.

Причем Де Зеув не работает в дорожной полиции, не стал участковым, а набрался опыта и оказался следователем. В Алкмааре теперь есть полицейский, у которого в карьере под 150 матчей только в АПЛ . Арьян говорит, что после футбола хотел увидеть мир под другим углом – расследует убийства, изнасилования и кражи.

Де Зеув рассказывал, что однажды футбольный опыт ему даже помог – гнались за подозреваемым и тот далеко не убежал. Теперь Арьян защищает правопорядок в родной стране, а еще стал игроком сборной Нидерландов по футболу среди полицейских. Кстати, Де Зеув тоже подумывал пойти учиться на врача, но карьеру в полиции сделать быстрее и проще.

Кем еще становятся игроки?

Футболистов, ставшими экспертами на ТВ и журналистами – как Кройф или Самора, не учитываем. Слишком частая история, прямо как с политикой – глядишь, Кахабер Каладзе еще будет президентом Грузии, ведь избран мэром Тбилиси и является главой тамошней большой партии.

Еще действующие футболисты маленьких сборных кем только не работают – фермеры, пограничники, полицейские, продавцы, офисные работники, есть даже один пилот самолета. Но выше представлены довольно известные футболисты, которые или сами выбрали, или так обстоятельства сложились – поменяли футбол на обычные профессии.

Это вам не гонки, как у Бартеза, Дудека и Каньисареса – серьезное, но все-таки увлечение богатых людей. Мендьета, Вьери и Нигматуллин играли в ночных клубах, ведь стали ди-джеями, но не из-за нехватки денег. Среди бывших футболистов немало игроков в покер – плохих, как бразилец Роналдо, и чуть лучше – как Гравесен и Бролин.

Парочка порноактеров нашлась из числа неизвестных футболистов, но профессию не назвать ординарной. Куда больше подходит в список работа каменщиком – Клозе пахал на стройке еще до начала серьезной карьеры. Рики Ламберт – дебютировал в АПЛ в 30 лет, продавал овощи, а Дадо Пршо – форвард «Монако» и сборной Хорватии, в юности трудился автомехаником.

Варди торговал протезами, но позже все перечисленные заработали состояния на футболе. Но бывают примеры смены профессии и после карьеры игрока. Не исключено, что именно сейчас в Вашингтоне вызвали Uber, а за рулем призер чемпионата мира Шукюр. Тысячи бразильцев могут сказать, что их лечил легендарный Сократес.