Холанд, Руни и Ромарио. Сказочные дебюты в футболе

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«Соккер.ру» вспоминает выдающиеся старты крутых игроков – премьеры их спектаклей имели оглушительный успех.

2020 год. Холанд за «Боруссию» Д

Эрлинг Холанд, как пошутили в «Боруссии» Д, из тех, кто найдет себе новую девушку, даже если в городе всего три недели. Юный норвежец впечатлил в прошлом году в дебютной игре в Лиге чемпионов – хет-трик в ворота «Генка» в составе «Зальцбурга», но и в Бундеслиге стартовал сказочно. «Боруссия» Д уступала «Аугсбургу» в гостях со счетом 3:1, и тогда на 56-й минуте матча на поле вышел новичок.

Менее чем через три минуты забил первый мяч, дальше последовал гол Санчо и еще два точных удара Эрлинга. Надо отдать должное напарникам – не скупились на передачи, но как же норвежец круто выбирает позиции и хладнокровно принимает решения на передовой! Прирожденный снайпер, и Ройс уже допускает, что Холанд повторит путь Обамеянга в Дортмунде. На ваших глазах рождается суперзвезда?

2004 год. Руни за «Манчестер Юнайтед»

Поскольку Холанд не перешел в «Манчестер Юнайтед», поскольку Вудворд посчитал, что не стоит платить отцу игрока и его агенту Райоле, попутно разругавшись с представителем Погба, то логично напомнить о дебюте времен, когда трансферные решения в МЮ принимали профессионалы. Сейчас мало кто помнит, но Фергюсона сильно ругали, когда отвалил 19 миллионов евро за какого-то Роналду.

Когда через год заплатил 37 млн за 18-летнего Руни, то в Англии писали, что шотландец сошел с ума – такие деньги за «сопляков» никто не платил. Но Уэйну хватило дебютного поединка, чтобы критики замолчали – англичанин стартовал против «Фенербахче» в Лиге чемпионов, сделал хет-трик и придумал ассист. МЮ выиграл 6:2, а Руни не остановился - стал лучшим снайпером клуба в истории, отличился 253 раза.

1997 год. Рекоба за «Интер»

Альваро выглядел тогда, словно клерк из японской корпорации. Но оказалось, что под пиджачком и формой татуировки настоящего члена якудза – «Китаец», как его прозвали в Уругвае и Италии, был далеко не самым ярким подписанием миланцев. 31 августа 1997 года за «Интер» дебютировал Роналдо – великий и ужасный «Зубастик» вышел под десятым номером, а левша из Уругвая остался на скамейке.

Но «Брешия» забила первой, пришлось спасать положение. Рекоба вышел на замену, как Холанд, и дальше начался сеанс футбольной магии – гол с сорока метров и победный мяч после штрафного. Стоит ли удивляться, что Альваро стал любимцем фанатов? Стабильностью, конечно, не отличался, и дисквалификацию за поддельный итальянский паспорт получил, но дебют Альваро запомнили надолго:

1988 год. Ширер за «Саутгемптон»

Вчера эксперт Алан Ширер смешно скакал кругами и орал от радости, когда Кепа подарил «Ньюкаслу» победу над «Челси» на 94-й минуте неудачного для «сорок» матча – это был всего второй удар в створ от хозяев поединка, они владели мячом всего 30 % времени, команда Лэмпарда доминировала. А тридцать два года назад похожую радость фанатам еще одного своего клуба – «Саутгемптона», подарил сам Ширер.

Молодой воспитанник «Святых» в 17 лет и 240 сыграл дебютный матч в основе в Первом дивизионе, АПЛ еще не было. В ворота «Челси», кода вышел на замену, не забил, а вот «Арсенал», который через год будет чемпионом, не пожалел. Ширер накидал «канонирам» три мяча, выиграли 4:2, стал самым юным автором хет-трика в истории лиги, побил 30-летний рекорд Гривза. А продолжение истории знаете – Алан стал лучшим снайпером АПЛ с 260 голами.

1995 год. Буффон за «Парму»

С форвардами все просто – их яркий дебют сделать выдающимся не трудно, достаточно забить два-три раза. Но иногда даже юные голкиперы себя показывают с первого выхода на поле. Буффон под 12-м номером (тогда еще не 88-м, за который его так ругали антифашисты в Италии) вышел против самого «Милана». В 1994 году «россонери» вынесли «Барселону» в финале ЛЧ со счетом 4:0, в 1995 уступили лишь «Аяксу» после гола Клюйверта, соперник был крутым.

Но Роберто Баджо, Бобан, Веа, Альбертини, Барези, Мальдини и Симоне не пробили Джанлуиджи, чья фамилия – можно трактовать как «Шут», вызывала усмешку у публики. Голкипер «Пармы» сыграл роскошно против легендарного состава Капелло, особенно в концовке матча, когда защищал ничью 0:0 для коллектива Невио Скалы. Будущий тренер «Спартака» поверил в юного вратаря, который сразу показал – даже в 17 лет пробить его было невероятно сложно:

1993 год. Ромарио за «Барселону»

Простим Ромарио, что стал политиком, ведь был великим игроком. В Каталонию попал в 27 лет, и относился к футболу легко. Часто повторяют байку Кройфа, что форвард так спешил на карнавал, что попросил тренера отпустить его посреди сезона. Йохан поставил условие – надо забить два мяча в обмен на два дня отдыха. По словам Кройфа, бразилец справился за двадцать минут и был настолько наглым, что попросил замену – наперед забронировал себе билеты на самолет и спешил в аэропорт.

Йохан умел сочинять красивые истории, поэтому рассказ надо проверить на подлинность – по версии Ромарио, он вообще забил трижды, ведь каждый гол был по цене выходного дня. А вот что бразилец дебютировал за «Барселону» хет-триком в ворота «Реала Сосьедад» - исторический факт. Дело было 5 сентября 1993 года, место встречи – «Камп Ноу». Форвард забил все три мяча, а три ассиста ему отдал 22-летний Гвардиола – хавбек, которого до Кройфа хотел продать, поскольку считали физически слабым. Особенно хорош третий гол:

1961 год. Джимми Гривз за «Тоттенхэм»

Жаль, что в 1966 году не было замен, поэтому Гривз не сыграл в финале с немцами. Но нельзя не упомянуть человека, чей рекорд побил Ширер. Хотя бы потому, что Джимми много раз дебютировал с голами. За «Челси» забил в дерби против «Тоттенхэма» - в 17 лет помог вырвать ничью 1:1. Потом уехал в «Милан», где тоже отличился в первом матче. В сборных – молодежной и первой, тоже забивал сразу. А самый памятный дебют случился в декабре 1961 за «Тоттенхэм».

Гривз не хотел жить в Италии и играть за «Милан», где тренер не разрешал уходить в запои (алкоголизм Джимми победит позже) - убежал в состав первых в 20 веке обладателей «золотого дубля» в Англии. Великий Николсон – тренер «Тоттенхэма», решил не давить на Джимми ценой трансфера, заплатили 99 999 фунтов, но Гривз отработал каждый пенни, ведь забьет 266 голов в 381 матче. А в поединке против «Блэкпула» новичок сделал хет-трик. По легенде один из голов забил в падении через себя, но это сказка. Забивал проще, но форвард легендарный:

Как видите, нередко дебютные матчи удаются именно тем, кто станет любимцем фанатов клуба в будущем – первое слово тоже запоминается, не только последнее, особенно если речь о футболистах невероятного уровня. У Раванелли есть хет-трик в ворота «Ливерпуля» в первой игре за «Мидлсбро», у Вьери – дебютные три гола за «Интер» против «Вероны».