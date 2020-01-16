Расширять! Однозначно расширять!

вчера, 22:00

На заседании РПЛ большинством голосов было принято принципиальное решение о расширении лиги до 18-ти команд. «Соккер.ру» поет осанну ученым мужам!

Сегодня в Москве состоялось заседание РПЛ , на котором решалось множество острых и, не побоюсь этого слова, товарищи, судьбоносных для российского футбола вопросов. Главное решение касается реформирования Российской Премьер-Лиги, за расширение которой до 18-ти участников проголосовал большинство клубов. Большинство же, пусть и с перевесом всего в один голос выступило за реформу Кубка России, правда, здесь пока нет деталей, ибо утвержден «скелет турнира», которому только предстоит обрасти мышцами и смыслами. Обсуждался также наболевший вопрос компенсаций детским тренерам и школам за подготовку футболистов, а в конце собрания приятный сюрприз ждал президента РПЛ Сергея Прядкина. Но давайте обо всем по порядку.

Расширению — быть!

Как голосовали: 10 клубов — за расширение с сезона 2020/21, 4 клуба — за расширение с сезона 2021/22, «против» - «Спартак» и «Зенит».

Инициатором реформ в российском футболе выступает РФС и лично Александр Дюков, которого мы пока не раскусили. Кто же он, правящий монарх российского футбола — реформатор или консерватор? С одной стороны, вот эта фраза, которая теперь у всех на устах: «Лучше попытаться что-то изменить, чем совсем ничего не делать», - с другой мы видим закручивание гаек, как тот же запрет на обсуждение судейских вопросов.

К счастью, у Александра Валерьевича есть время, чтобы определиться со своей ролью в истории, а мы пока определимся со своим отношением к самому вопросу. Во-первых, наши поздравления Евгению Ленноровичу Гинеру, который выиграл еще один раунд у Леонида Арнольдович Федуна. Напомню, первое лицо ЦСКА ратовал как раз за увеличение числа участников РПЛ , в то время как владелец «Спартака» предлагал проект увеличения интенсивности чемпионата за счет сокращения участников и изменения формулы проведения на «негладкую», что должно повлечь за собой повышение накала борьбы в каждом матче.

Впрочем, забудьте — это несбывшаяся реальность, обсуждаем 18 команд. Когда точно реформа вступит в силу, неизвестно, якобы клубы дали понять лиге, что расширение должно быть всесторонне подготовленным, никаких «бухты-барахты» и «авось». Но при этом 10 клубов — большинство, согласны на расширение уже в этом году, когда и Прядкину понятно, что ничего не готово от слова «совсем». Л — логика. Мне вообще довольно трудно понять, зачем нужно каждый раз ставить телегу перед лошадью.

В моем понимании причиной или хотя бы обязательным условием для расширения высшего дивизиона должна быть высокая конкуренция во второй по силе лиге. В ФНЛ клубы душатся за то, чтобы попасть в Премьер-Лигу? Держите карман шире! Бывает, осознанно отказываются от повышения в классе, понимая, что не потянут. Сейчас из клубов ФНЛ по всем статьям к РПЛ готов только «Ротор». У «Торпедо» нет стадиона, у «Химок» не хватит бюджета, «Балтика», «Нижний Новгород» и «Мордовия» - команды, в чьих городах есть современные стадионы, не финансируются на должном уровне. Да и разве все как на подбор, в РПЛ ? «Тамбов» долго протянет, уверены в его живучести?

Я прошу прощения за сравнение, но такие реформы — это возня на вершине мусорной кучи, на которой бессмысленно строить хрустальный замок. Второй дивизион при смерти, ФНЛ искалечен, комбинаты и фабрики футбольных кадров бездействуют, но это не важно. Давайте позовем побольше гостей, сделаем музыку громче и будем пировать! Кому интересны эти ФНЛ и ПФЛ , правда? Я за сильный и интересный чемпионат России, приветствую увеличение интенсивности турнира, но это так не работает, мы не повысим конкуренцию, если пригласим двоих нищих за карточный стол с высокими ставками. Никого даже не волнует, откуда возьмутся эти новые игроки, такое ощущение, что если у нас в высшей лиге станет 18 команд, а не 16, то мы автоматом превратимся в Бундеслигу. А, может, сразу 20, чтобы стать АПЛ или Ла Лигой?!

Кубок России. Облачно с прояснениями

Как голосовали: 9 клубов — за реформу, 7 клубов — против.

Есть в кубковых турнирах какой-то первобытный футбольный шарм, который Кубку России, видимо, суждено окончательно утратить, ведь ради популяризации у этого соревнования будет уродливая формула проведения. Вкратце.

1/256 — региональный отбор

1/128 — подключаются команды ПФЛ

1/64 — премьера клубов ФНЛ . Пока все по классике, на всех трех стадиях команды играют по два матча — дома и на выезде.

1/32 — начинается веселье. Формируются три группы по 11 команд, где каждый сыграет с каждым, а лучшая команда каждой группы выйдет в 1/16. Здесь в игру вступают клубы РПЛ , занявшие в предыдущем чемпионате места с 6-го по 16-е.

1/16 (в борьбу вступают 5 лучших команд РПЛ ), четвертьфинал, полуфинал, финал — на этих стадиях участники проводят по одному матчу с дополнительным временем и серией пенальти, если требуется.

Прядкину — 5 лет!

На днях Сергея Прядкина вызвали на допрос в следственный департамент МВД по делу о договорном матче, а уже сегодня президенту РПЛ дали пять лет. В смысле продлили его полномочия у руля Премьер-Лиги. Сергей Геннадьевич всех благодарит: